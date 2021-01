Donne siciliane: perché il loro fascino è di ispirazione?

Le donne Siciliane si sono distinte sin dai tempi antichi nel modo di affrontare la vita, sul piano sociale, e sul piano politico. In alcuni casi, le donne siciliane sono state protagoniste di un cambiamento significativo e culturale.

Esse si distinguono fin dal risorgimento, per proseguire fino alle proteste di emancipazione o al periodo più recente delle lotte contro la mafia.

Molte di loro sono poetesse, letterate, scrittrici, pittrici, e hanno dato un contributo positivo alla Sicilia, cambiando la storia, la cultura di un popolo e di un’isola.

DONNE SICILIANE COME FONTE D’ISPIRAZIONE

Non è difficile capire perché le donne siciliane siano una fonte d’ispirazione per i tanti che le venerano: loro sono forti, audaci, piene di vita, cordiali ma piene di orgoglio.

Esse spesso si sono dimostrate all’avanguardia e hanno lottato per ottenere diritti sociali e politici di cui erano state private fin dall’antichità.

Inoltre, la Sicilia fu patria di tante donne illustri che con la loro opera e la loro tenacia hanno scritto importanti pagine di storia. Hanno vissuto figure femminili capaci di influire in modo significativo sugli eventi dell’epoca e non solo, si dice che la donna sicula abbia il corpo e il carattere della terra dove è nata : calda, passionale, travolgente. Anche attraverso gli abiti che indossano esprimono seduzione, intrigo, sessualità e la solarità misteriosa che invade questa terra mediterranea in cui loro vivono.

Sono donne di grande fascino dotate di capigliatura folta, dal colore bruno scuro, pelle olivastra e occhi allungati sia con occhi chiari e scuri ,labbra carnose, corpo armonioso.

DONNE SICILIANE NELLA CULTURA E NEL MONDO

Le donne siciliane sono gelose e possessive, intelligenti e furbe, piene di vitalità; sono rivoluzionarie nella sostanza, pur mantenendo apparenze di tranquillità e conservazione. Le femmine siciliane sono piene di fascino e di charme tutto mediterraneo, con una bellezza che talvolta trasmette un senso di “proibito”.

Le donne siciliane di oggi sono note anche nel mondo. Abbiamo infatti l’attrice Maria Grazia Cucinotta, la giornalista Claudia Mirto, la scrittrice Valentina Gebbia. Tutte donne di grande talento che hanno saputo affascinare il pubblico italiano. Poi vi sono ancora la narratrice Maria Cristina Castellucci, e la creativa Alessia Sottile, che tutt’ora hanno una certa influenza nella nostra Sicilia.

Non a caso il simbolo nello stemma della bandiera regionale della Sicilia è “TRINACRIA” , ovvero una testa femminile con tre gambe da essa moventi. Le tre gambe indicano oggi le tre punte territoriali della Sicilia, anche se nel passato la testa femminile e le tre gambe rappresentano il mito delle tre sirene nell’Odissea.