Vuoi andare negli Stati Uniti? Richiedi prima il visto USA

Se la prossima meta del tuo viaggio sono gli Stati Uniti d’America sapete bene che dovrete richiedere un modulo esta ho un visto per gli Usa. Ma sapete già come fare? in questo articolo cercheremo di spiegarvelo al meglio.

Iniziamo prima col capire se la vostra permanenza è di tipo turistico ed inferiore a 90 giorni; in questo caso non avrete necessità del visto USA ma vi servirà il Visa Waiver Program, ottenibile attraverso un modulo online.

Quando serve?

Si necessita di un vero e proprio visto USA quando si deve soggiornare negli Stati Uniti per un periodo superiore ai tre mesi oppure se vi recate in questo continente per alcune situazioni particolari, di cui parleremo in seguito.

una cosa che dovete considerare sono i tempi di attesa notevolmente lunghi, infatti per ottenere un visto USA e necessario almeno un mese, Periodo che si può allungare anche a seconda della categoria di visto di cui avete bisogno.

Infatti, le diverse categorie di visto sono:

B1 per coloro che devono partecipare a riunioni e conferenze d’affari;

B2 per i turisti la cui vacanza supera i 90 giorni;

C per chi transita sul suolo americano viaggiando da un paese all’altro;

F o M per gli studenti di scuole, corsi ed università;

D per i membri dell’equipaggio di navi ed aerei;

I per i rappresentanti dei media esteri;

E1, E2 per i rappresentanti di altri paesi con cui l’America ha relazioni commerciali.

R per I lavoratori religiosi

J e H, L, O, P e Q Che richiedono specifiche verifiche prima di ottenere il visto.

Come fare a ottenerlo?

Per richiedere il visto la procedura è leggermente complicata e come abbiamo detto deve essere avviata in anticipo per essere sicuri di ottenerlo nei tempi necessari per la partenza. il primo passo da seguire è quello di sostenere un colloquio con l’incaricato consolare e in seguito di seguire tutte le informazioni che vi verranno fornite dai funzionari. Infine, ricordate sempre che non basta il visto usa oppure l’Esta per entrare in suolo americano ma dovete anche portare con voi il vostro passaporto EI documenti che richiedono di sbrigare specifiche pratiche burocratiche. Dopo tutto questo potrete godervi in serenità il vostro viaggio negli Stati Uniti.