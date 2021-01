Rama Lila: biografia, programmi tv e vita privata

Si sa, il mondo di oggi è in mano agli influencer, che con i loro consigli ci guidano nei nostri acquisti. Rama Lila è una Fashion influencer e promoter, che iniziò la sua carriera grazie al programma Uomini e Donne, nell’edizione del 2014 e 2015. Bella, simpatica, di origine indiane e con buon gusto nel vestire, Rama Lila ha conquistato il mondo degli influencer a soli ventisei anni.

La biografia di Rama Lila Rama

Lila nasce a Milano il 16 luglio 1994, e il suo nome completo è Rama Lila Giustini. A causa della separazione dei suoi genitori Rama vive un’infanzia difficile, tra cui l’essere data in affidamento ad una famiglia adottiva. Il suo esordio in televisione avvenne con il programma Lina’s hair, andato in onda su La 5. Tuttavia, il suo vero e proprio debutto nel mondo dello spettacolo avvenne grazie al programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne nell’edizione del 2014 – 2015.

Da qui, diresse il suo successo verso il mondo della moda, e ideò una linea di costumi da bagno. Questa esperienza la fece diventare una promoter nel campo della moda, tanto che lei cominciò a cimentarsi in questo mondo proponendo i migliori capi di abbigliamento del momento sia in televisione che sul web.

Il 21 giugno del 2018 nasce Indra, il primogenito di Rama Lila. Attualmente vive a Miami, in Florida, con suo figlio e il suo nuovo compagno il cui nome non è noto. In questo stesso anno, Rama Lila è attiva con il suo ultimo impiego da testimonial di un brand di moda sostenibile. Inoltre, pare che stia collaborando con il videomaker Marco Ferrero per girare uno spot pubblicitario per un brand di borse.

Curiosità e vita privata di Rama Lila

Rama Lila ha origini indiane da parte di madre, e il suo nome significa “portatrice di felicità”. La giovane influencer è alta 1,65 metri per un peso di 54 chilogrammi. Sfoggia con orgoglio due tatuaggi: uno sul piede destro, e uno sulla mano sinistra. Il secondo, è il più importante per lei, e rappresenta una stella.

Nel 2015, in seguito alla sua apparizione su uomini e donne, comincia ad intrattenere una relazione con il compagno Jonas Bèrami. La storia, purtroppo, non ha seguito, e dopo quattro anni i due si lasciano. Dopo di lui, Rama avrà altre due storie. Nel 2018 nasce Indra dalla storia con un ragazzo americano con il quale tuttora vive in Florida.