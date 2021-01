Bene assicurazioni è una compagnia assicurativa italiana con sede a Milano in via Valtorta, 48. Essa è specializzata nel mercato di vendita al dettaglio sia per clienti privati sia per piccole e medie imprese.

La compagnia è nata nel 2016, ed è in grado di offrire ai propri clienti protezione e assistenza in modo semplice e trasparente. L’impresa gode di un’ottima reputazione, e soddisfa pienamente i suoi utenti grazie alla trasparenza, e alla comodità dei servizi che offre.

Bene assicurazioni: chi è e di cosa si occupa?

Bene assicurazioni è una famosa compagnia assicurativa italiana, con sede principale a Milano, ma con filiali sparse su tutto il territorio nazionale. La compagnia ha circa 200 intermediari in tutta Italia che si impegnano ad offrire una ricca gamma di polizze specifiche per ogni singola necessità del cliente. I suoi servizi sono disponibili sia on line, sia sul territorio fisico, con agenti sempre a disposizione per risolvere dubbi o fornire assistenza mirata.

Bene assicurazioni, oltre agli agenti sul territorio, offre telematicamente una prima assistenza veloce per risolvere qualsiasi necessità del cliente, questa poi integrata dall’agente che completa la polizza.

Il sito internet della compagnia e i suoi contatti

Entrando nel loro sito, l’assicurazione offre un preventivo veloce per comunicare col nuovo cliente, dando subito un chiaro riscontro a quello che si va in contro.

Proseguendo con la navigazione sul sito si trova una sezione dedicata ai contatti di Bene assicurazione. Vi è un modulo di contatto, oppure la possibilità di richiedere informazioni tramite email all’indirizzo info@bene.it. Chi invece cliente e deve ottenere informazioni relative alle proprie polizze può contattare il servizio clienti all’indirizzo clienti@bene.it.

Dopo aver attivato la polizza il cliente potrà gestirla on line , nell’Area self del sito web di Bene assicurazione. La Self Area è la sezione del sito in cui si trovano tutte le informazioni necessarie relative alle polizze, alle condizioni contrattuali che le regolano, allo stato dei pagamenti, e dei premi e alle relative scadenze e, in generale, a tutto ciò che riguarda la polizza.

Bene assicurazioni: trasparenza e vantaggi sia online che in agenzia.

L’apertura del sinistro può avvenire tra il tuo agente di fiducia, oppure on line tramite i servizi web. Chi attiva la polizza con Bene assicurazioni, pertanto, può fruire di tutte le opzioni delle garanzie all’interno delle polizze messe a disposizione del cliente. infine, l’apertura del sinistro può avvenire telefonicamente o tramite fax, email o raccomandata.

Inoltre, nell’area clienti, è possibile verificare il costo della copertura RC e i costi delle eventuali garanzie accessorie in base alle necessità del cliente.

Bene assicurazioni prevede anche polizze per animali domestici, destinate in particolare a cani e gatti. Permette in questo modo di tutelarti in caso di richieste di risarcimento danni provocati a cose o persone dall’animale, o in caso di operazioni chirurgiche dell’animale.