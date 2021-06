Video natalizi divertenti gratis: dove trovarli?

Avete presente quel contatto su whatsapp, amico, parente o conoscente che sia, che durante le feste vi manda puntualmente dei video natalizi? Vi siete mai chiesti dove li trova? Saranno gratuiti? Probabilmente sì, e magari, dopo averli visti ed esservi fatti un paio di risate, avete cercato su google “video natalizi divertenti gratis“, per non essere da meno ed inviargli un video che sia all’altezza del suo in risposta.

Il risultato della ricerca sarà una lista di video, solitamente offerti da Youtube, condivisibili tramite link. Perciò, ecco che comincia la condivisione di video visti e stravisti offerti dalla piattaforma di video sharing, che permette di condividere con tutti i video virali del web. Eppure quelli del nostro contatto sono così originali, così innovativi, e sicuramente non li ha reperiti da Youtube. Ma allora da dove arrivano? Come ha fatto a scaricare sul suo telefono questi video natalizi divertenti gratis?

Ci sono tantissime piattaforme che permettono di fare ciò: alcune purtroppo, come Youtube, permettono di condividere soltanto il link, e mantengono i diritti dei video, mentre altre piattaforme permettono di scaricare in maniera totalmente gratuita il video per inviarlo tramite whatsapp.

Video natalizi divertenti: quali sono le migliori piattaforme

Certo trovare dei siti affidabili che permettono di visualizzare e condividere video carini dal tema natalizio non è semplice! Purtroppo, non sempre queste piattaforme condividono video in modo affidabile, e a volte si finisce per scaricare sul proprio cellulare un virus o un malware. In alternativa, si spende un sacco di soldi per dei video che faranno ridere il nostro contatto solo per pochi minuti, e di cui, molto probabilmente, a fine giornata se ne sarà dimenticato.

Tuttavia, non sempre è così! Fortunatamente esistono tantissime piattaforme che permettono di scaricare in modo totalmente gratuito dei video divertenti di Natale.

VideoBash

VideoBash è una piattaforma di Video Sharing che permette anche di scaricare alcuni video. Qui si possono trovare video natalizi originali che il vostro contatto apprezzerà sicuramente.

Heavy

Si tratta di un sito dove diversi utenti mettono a disposizione di tutto il web video natalizi carini e divertenti. I video possono anche essere scaricati sul proprio telefono prima di essere inviati tramite Whatsapp, Telegram oppure le altre applicazioni di messaggistica.

Video natalizi divertenti gratis: puoi crearli con Canva

Tramite Canva si possono creare i propri video natalizi divertenti da condividere con gli amici. La piattaforma online consente offre layout già predefiniti. Inserendo foto e testi il gioco sarà fatto: otterrete il vostro video da condividere con gli amici.