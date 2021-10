Visitare la Florida: l’imperdibile Miami

La Florida è una penisola dal territorio misto, ed ha l’onore di avere delle grandi città al suo interno. Spiagge urbane, isole ed isolotti la caratterizzano, insieme alle spiagge tropicali e ad una gran quantità di parchi tematici e di divertimento. Nonostante sia nota per la sua atmosfera etiva, la Florida possiede grandi grattacieli ovunque, rientrando a pieno titolo tra i territori americani più attivi dal punto di vista delle costruzioni edilizie. Miami è la capitale di questo regno, una città variegata nota per il suo profilo commerciale: Bayside Marketplace, il giardino zoologico Jungle Island, la struttura architettonica Coral Castle e l’incredibile Freedom Tower.

Sarasota

Situata a sud di Tampa Bay, è possibile trovare la magnifica Sarasota, una splendida cittadina le cui spiagge sono cristalline e le cui attrazioni sono memorabili. La più nota è indubbiamente The Ringling, un complesso museale pensato al folle collezionista d’arte John Ringling e sua moglie Mable. Questa rappresenta la loro dimora, orientata soprattutto all’arte circense. A tutto questo si aggiungono le attrazioni green, come numerosi parchi botanisi e il noto Mote Marine Laboratory, un istituto di ricerca dedicato alle specie marine e alla cura e salvaguardia delle creature degli oceani. Sarasota è distante da Orlando circa 2 ore e 20 con l’automobile e quasi 5 ore con i mezzi pubblici (bisogna prendere 3 autobus). The Ringling invece, la figura istituzionale nel settore circense, è distante circa 2 ore e 15 da Orlando: se non si utilizza l’automobile occorrono 4 ore e mezza di mezzi pubblici per raggiungerlo.

Sanibel Island e Fort Lauderdale

La rinomata Fort Lauderdale è una città sulla costa est delle Florida, la quale può essere considerata una buona località turistica ricca di spiagge e servizi di vario genere. Le sue spiagge sono tra le più apprezzate: La Olas Beach e Harbor Beach sono amate soprattutto per i suoi canali navigabili. Di questi si può approfittare per un bel giro in barca o per una piccola crociera. Sansibel Island è una grande isola al largo della costa di Fort Myers, ben connessa all’intera città grazie ad un lembo di terra attraversato da una strada. Questa isoletta ospita una riserva naturale lungo tutta la costa settentrionale, mentre sul versante meridionale è possibile trovare delle belle spiagge, più naturalistiche di quelle urbanizzate di Tampa e Miami. In questa prospettiva, consigliatissime sono Turner Beach, Tarpon Bay Beach e Bowman’s Beach.

La Florida rappresenta solo una delle tante tappe da visitare durante un viaggio in giro per il mondo. Questo, grazie alle linee guida di Massimiliano Loyola, può diventare un momento di crescita, scoperta dei luoghi e rinascita interiore.