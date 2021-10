Istituto di istruzione statale Enrico Fermi: dove si trova, orari, materie e indirizzi

Enrico Fermi (1901-1954) è un stato un importante fisico italiano, naturalizzato statunitense. Fermi è noto principalmente per i suoi studi teorici e sperimentali nel settore della meccanica quantistica e della fisica nucleare. Nel 1938 ha ricevuto il premio Nobel per la fisica per “l’identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni lenti”. In suo onore è stato anche dato un nome ad un elemento presente sulla tavola periodica degli elementi, il fermio (Fm), a un sottomultiplo del metro usato in fisica atomica e nucleare, il fermi, e una delle due classi di particelle della statistica quantistica, i fermioni. Non è tutto qui perché al fisico sono dedicate tantissime scuole e istituti di istruzione statale. Ecco dove si trovano i più importanti!

ITIS Enrico Fermi Roma: informazioni e materie di studio

L’ITIS Enrico Fermi di Roma è uno dei più rinomati e innovatici Istituti Tecnici Industriali della capitale ed è stato istituito l’11 ottobre del 1953 con denominazione di “Istituto per l’Elettronica e la Televisione”, la prima sede era situata in Via Achille Papa. Nel 1960 vengono istituite le specializzazioni di Telecomunicazioni ed Energia Nucleare nonché il corso serale studenti lavoratori, mentre nove anni dopo ha visto la nascita in specializzazione informatica. Nel tempo sono state istituite nuove specializzazioni come quella di Elettronica e Telecomunicazione e quelle relative all’Energia Nucleare e Informatica.

La sede principale dell’Istituto è situata in Via Trionfale, n. 8737 (RM).

Al momento, a causa dell’emergenza da Covid-19, il ricevimento al pubblico è sospeso. Qualunque informazione e richiesta di documentazione può essere effettuata scrivendo a: rmtf040002@istruzione.it o telefonando al 06.30600237/06.121124685/06.30601475. Per qualsiasi tipo di esigenza si può chiedere un appuntamento con le segreteria tramite scrivendo una mail.

ITIS Enrico Fermi Modena: informazioni e orari

Dal 1957 l’istituto modenese dedicato al fisico italiano è una delle scuole di eccellenza nella formazione tecnica degli studenti.

Durante l’attività didattica l’istituto è aperto dalle ore 7,30 alle ore 18,00. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (festività natalizie, festività pasquali e periodo estivo) l’istituto è aperto dalle ore 7.30 alle 13.30.

La segreteria riceve:

dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00;

lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00.

ITIS Enrico Fermi Empoli: dove si trova, orari e altre informazioni

L’istituto tecnico “Fermi – Da Vinci” si fonda su un progetto educativo che pone al centro prima l’individuo e poi l’allievo, così che gli studenti possano riuscire ad esprimere pienamente le loro potenzialità e così divenire tutto ciò che potranno essere grazie ai propri talenti, doni e vocazioni. Il processo educativo, infatti, deve condurre gli studenti ad essere pienamente se stessi e a realizzarsi in quanto essere umano cosciente e consapevole delle proprie peculiarità. Il progetto educativo è determinato anche da una precisa dichiarazione d’intenti da parte della scuola stessa che si propone di promuovere l’appartenenza degli studenti alla società fondata sulla condivisione dei valori e consapevoli delle proprie attitudini personali.

La segreteria didattica, situata in Via Bonistallo, 73 osserva il seguente orario:

Segreteria Didattica:

Martedì (11.00 – 13.00), Mercoledì (15.00 – 16.30), Giovedì (11.00 – 13.00)

Gli indirizzi e contatti delle sedi sono:

Via Bonistallo, 73 – Tel. 0571 80614

Via G. Fabiani, 6 – 0571 76117

Mail: fiis01600E@istruzione.it