Fatturazione elettronica: un progresso tecnologico incontestabile

La fatturazione elettronica è vista da molte persone come un noioso obbligo. In realtà si tratta di un progresso tecnologico di altissimo livello. È incontestabile, da quando la fatturazione elettronica ha preso il via è stato infatti finalmente possibile mettersi sulla strada della digitalizzazione. C’è ancora molto da fare, questo è ovvio, ma il primo passo è stato compiuto, un passo importante, che permette ad imprese e professionisti italiani di diventare sempre più moderni e allo stesso tempo efficienti e concorrenziali.

Fatturazione elettronica, un importante progresso tecnologico

La fatturazione elettronica è un importante progresso tecnologico che tende possibile semplificare in modo netto la fatturazione. Grazie alle piattaforme come fatturapro.click è infatti possibile automatizzare il processo di fatturazione.

I propri dati vengono infatti inseriti in fattura in modo automatico. Anche i dati del cliente vengono inseriti automaticamente, premendo un semplice pulsante. È infatti possibile registrare i clienti in un’apposita rubrica. Le fatture vengono poi numerate in modo automatico dal sistema, senza dimenticare che anche la firma digitale necessaria viene apposta dal sistema automaticamente.

Una volta che la fattura è pronta, basta premere un tasto affinché venga inviata al Sistema di Interscambio. Da qui la fattura arriva al destinatario e anche all’Agenzia delle Entrate. Non solo, le piattaforme specializzate nel servizio di fatturazione offrono anche altri importanti servizi digitali. Ad esempio, consentono la conservazione delle fatture in modalità digitale e di ogni altro documento di lavoro.

È plausibile credere che la fatturazione elettronica progredirà ulteriormente dal punto di vista tecnologico? Dobbiamo ammettere che ormai la fatturazione elettronica e il processo su cui si basa sono stati ottimizzati al meglio. È piuttosto difficile che tutto questo cambierà o andrà soggetto a miglioramenti nel corso del tempo. È però possibile che le piattaforme dedicate a questo servizio miglioreranno ulteriormente la loro offerta. Magari aggiungeranno altri servizi. Magari renderanno il processo ancora più veloce, semplice, automatizzato.

Fatturazione elettronica: un progresso tecnologico che favorisce la sostenibilità ambientale

I progressi tecnologici sono utili per rendere molte attività semplici e automatizzarle, minimizzando quindi anche ogni possibile rischio. I migliori progressi tecnologici però sono quelli che permettono di favorire la sostenibilità ambientale. Con il passare del tempo infatti ci siamo resi conto che il pianeta in cui viviamo gode di una pessima salute e che solo modificando il nostro modo di agire quotidianamente possiamo sperare di risolvere il problema. La fatturazione elettronica è un progresso tecnologico sostenibile dal punto di vista ambientale? Certo che sì.

Permette infatti la dematerializzazione dei documenti. Non si ha più bisogno di carta. Si evita quindi il disboscamento delle aree naturalistiche presenti sul pianeta. Si utilizzano in modo meno intenso inoltre le stampanti. Le stampanti consumano energia, ma soprattutto utilizzano gli inchiostri che possono essere davvero inquinanti. Infine è importante sottolineare che se le fatture non devono essere inviate via posta in modalità cartacea, ecco che è possibile limitare anche le emissioni dei mezzi di trasporto necessari.

Sì, la fatturazione elettronica è un progresso tecnologico che favorisce la sostenibilità ambientale e proprio per questo motivo deve essere accolto assolutamente a braccia aperte.

Fatturazione elettronica e dematerializzazione: altri vantaggi

Come abbiamo appena avuto modo di vedere, la fatturazione elettronica comporta la dematerializzazione dei documenti e di conseguenza permette di mettersi sulla strada della sostenibilità ambientale. I vantaggi della dematerializzazione però sono anche altri. Sì, perché se i documenti sono dematerializzati non è necessario disporre di spazi per la loro archiviazione. Gli spazi che di solito venivano destinati ad archivio possono quindi essere utilizzati in altro modo, per le attività core. Inoltre se non ci sono fogli di carta, raccoglitori e simili, ecco che il proprio ambiente di lavoro è anche più pulito e privo di allergeni.

La dematerializzazione porta con sé anche un importante risparmio economico. Consente infatti di evitare spese quali l’acquisto di carta, inchiostri, stampanti, pezzi di ricambio, buste da lettera, francobolli. Consente anche di evitare tutte le spese connesse al possesso di una stampante, come la sua manutenzione o i costi di riparazione. Molte persone credono che si tratti di spiccioli, ma non è affatto così. In un anno queste spese sono davvero intenso. Ogni risparmio economico merita di essere accolto a braccia aperte, dato che permette di evitare di svuotare le casse della propria attività. I guadagni assumono insomma un maggiore valore.