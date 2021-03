Visitare Parigi: cosa vedere nella città dell’amore

Parigi è la città più romantica al mondo. Prima di visitare Parigi, però, è essenziale fare un planning di viaggio e decidere quali luoghi vedere, o si rischierebbe di sprecare tempo prezioso e di non vedere tutte le bellezze che questa città ha da offrire. Parigi non è solo la Tour Eiffel e l’arco di trionfo, è molto di più. Vi è il Louvre, l’Ile de la cité, Montmartre, il quartiere latino, la tomba di Napoleone, Places des Vosges, il museo d’Orsay e molto altro.

Per viverla e visitare tutti i suoi tesori, non basta una settimana, ma bisognerebbe restare qui almeno due settimane o magari tre. Purtroppo questo non sempre è possibile, per motivi di lavoro, oppure economici. Ecco perché è essenziale leggere una guida sull’argomento prima di partire per Parigi, e decidere quali luoghi d’interesse visitare.

Visitare Parigi: i principali luoghi d’interesse

Parigi è una città ricca di cultura, arte e luoghi assolutamente unici. È caratterizzata da uno stile romantico, e camminando tra le sue vie, passo dopo passo, è possibile sentire la sua storia sulla tua pelle, quasi come se questa camminasse a fianco a te. Visitare Parigi, significa innamorarsi dopo ogni passo di una città che ha tanto da raccontare di sé, significa vivere l’arte, e amare la cultura. E perché no? Significa anche aprire il proprio cuore a chi ci sta vicino, e ci accompagna in quell’avventura. Se sei pronto ad emozionarti, e vuoi visitare Parigi, non puoi assolutamente perderti questi monumenti:

Montmartre

Anticamente era il villaggio preferito dagli artisti, e fu annesso a Parigi nel 1860. Fu frequentata da Picasso, Renoir, Toulouse-Lautrec, e Utrillo. Nel quartiere di Montmartre potrai quindi rivivere le storie di questi artisti, e visitare la basilica del Sacré Coeur, oppure semplicemente camminare tra le sue colline.

L’Île de la cité

L’Île de la cité è il cuore di Parigi, collocata sulla Senna. All’interno dell’isolotto si possono vedere la cattedrale Notre Dame, attualmente chiusa a causa dell’incendio del 15 aprile 2019 che l’ha in parte distrutta, la Sainte Chapelle, e la Conciergerie. Da non perdere è anche il palazzo reale dei Capetingi, e la strada del Quai aux Fleurs, dove il teologo Abelardo e Eloisa consumarono la loro passione. Questo è uno dei quartieri più romantici della metropoli, con i suoi edifici risalenti al romanticismo, e i suoi ponti sospesi sulla Senna.

Il Quartiere latino

Il Quartiere latino è il luogo perfetto per chi ama la letteratura. Qui, infatti, vi è la storica libreria Shakespeare and Company, oltre che le spoglie di Marie Curie, e Voltaire.

Tra le tante attrazioni, vi è poi il museo di storia naturale, e i giardini botanici, tra cui il Jardin des Plantes.

Il Louvre, il museo d’Orsay e la tomba di Napoleone

Durante la visita non puoi perderti i pezzi forti di Parigi, tra cui Il Louvre, il museo d’Orsay e la tomba di Napoleone.

Il Louvre, che si trova tra la Senna e Rue de Rivoli, ospita al suo interno numerose opere di Leonardo da Vinci, tra cui la famosa Monna Lisa. Non perderti anche le opere di Caravaggio, Giotto, Michelangelo Buonarroti, Raffaello, Botticelli e Antonio Canova. La tomba di Napoleone è conservata nel Musée de l’Armée, ovvero un museo militare che raccoglie più di 500.000 artefatti tra armi, armature e uniformi.

Infine, degno di nota è il Musée d’Orsay, celebre per le sue numerose opere risalenti ai periodi dell’impressionismo e del post-impressionismo.

Visitare Parigi: quando andare a Parigi e prezzi

Se desideri andare a Parigi, puoi acquistare il Paris Pass e risparmiare. Il Pass costa circa 200€ per quattro giorni, e ti permette di visitare più di 60 attrazioni. Questo include anche una crociera sulla Senna, una guida di Parigi di oltre 120 pagine, e un biglietto per il Bus hop-on hop-off. I periodi migliori per visitare Parigi sono la primavera e l’autunno. In quelle stagioni la città assume un’atmosfera ancora più romantica, e il viaggio in questa incantevole metropoli lascerà un ricordo indelebile.