Buonanotte ai bambini: le filastrocche più belle

Far addormentare i bambini non è così facile, soprattutto se si ha un orario prestabilito e durante la giornata non si sono stancati abbastanza. Proprio per questo motivo, nel momento di dare la buonanotte ai propri bambini, può essere utile conoscere qualche filastrocca per farli addormentare.

Ne esistono tantissime già scritte, e pronte per essere recitate, oppure è possibile inventarne di proprie.

Chi ha più creatività può optare per quest’ultima soluzione, creandone una speciale per il proprio bambino, in modo da formare un rapporto speciale con lui. Per chi non ha questa dote, niente paura: sul web si possono trovare tantissime filastrocche divertenti che aiuteranno il vostro piccolino a prender sonno.

Filastrocche per bambini della buonanotte: come trovarle sul web

Sul web vi sono tantissime filastrocche per far addormentare i bambini. Per cercarle basta scrivere sul motore di ricerca “filastrocche della buonanotte per bambini“, e verranno proposti una serie di siti, all’interno dei quali trovare soluzioni simpatiche per dare la buonanotte ai bambini.

Le filastrocche della buonanotte sono tantissime, vi è soltanto l’imbarazzo della scelta. Anche nella sezione immagini di Google si possono trovare filastrocche per augurare la buonanotte. Questa soluzione può essere comoda per chi ama avere tutto a portata di smartphone, poiché può scaricare le immagini direttamente nella galleria del telefono e averle sempre a propria disposizione.

Buonanotte ai bambini: come creare le filastrocche della buonanotte

Creare una filastrocca per la buonanotte non è facile. Non basta, infatti, mettere insieme alcune frasi divertenti che siano in rima, ma bisogna seguire canoni precisi. Le parole, infatti, devono essere accoppiate come se fossero una dolce cantilena, semplice e piacevole da ascoltare. Deve essere divertente quel tanto che basta per mantenere attiva l’attenzione del bambino. Non deve comunque suscitare le risate, a meno che l’intento non sia proprio quello. Inoltre, le frasi devono essere brevi, semplici e chiare, senza termini complicati o poco usati.

Infine, è bene che la rima sia baciata per assicurare musicalità al testo.

Filastrocche per bambini: le migliori da usare nel momento della buonanotte

Vi sono numerose filastrocche per la buonanotte, tutte diverse e particolari. La più famosa è “buonanotte luna” che è a metà strada tra una favola e una filastrocca. Ci sono poi le filastrocche d’autore come quelle di Rodari. Rodari scrisse tantissime storie in rima per i bambini, la più bella e famosa è quella dedicata a “Don Chisciotte“. Trovarla sul web è facilissimo, basta cercare “filastrocca Don Chisciotte di Rodari“. Nonostante non si parli di sonno, la filastrocca è adatta a far addormentare i bambini grazie alla sua simpatia e musicalità. Il testo in rima narra, infatti, delle avventure di Don Chisciotte e del suo fedele scudiero Sancio, come se fosse una fiaba avventurosa.

Vi sono poi filastrocche più classiche, quelle che ogni mamma ha narrato almeno una volta nella vita al proprio figlio, come “Stella Stellina, la notte si avvicina“.

Infine, per le mamme che non si accontentano, quelle che vogliono sorprendere i loro figli, che vogliono regalare loro i migliori ricordi d’infanzia, sul web ci sono una serie di filastrocche meno famose, alcune addirittura inedite, da utilizzare per far addormentare dolcemente il proprio bambino. Di seguito è riportato il testo di una filastrocca speciale che ogni mamma favolosa potrà recitare al proprio figlio questa sera stessa. E magari perché no, addormentarsi proprio accanto a lui o lei dopo averla recitata insieme.

“Chiara la luna, chiare le stelle,

Dormon tutti, dormon le pecorelle,

Dorme la mucca, dorme il gallo,

Dorme anche il canarino sul suo piedistallo.

Buia la notte, buio l’universo,

nemmeno il grillo fa un verso.

Dormi adesso, dormi piccino,

dormi che il domani è ormai vicino.

Dormi che c’è qui la mamma, dormi mentre ti guarda il papà,

dormi sereno che domani un bel giorno sarà“