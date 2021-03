Vuoi andare a Peschici per una incredibile vacanza? Allora devi prenotare presso il Camping internazionale Manacore. Qui potrai godere delle comodità del resort alloggiando in un chalet in legno, oppure di un vero e proprio camping pernottando sia in tenda che in camper.

Il camping si trova precisamente in località Manacore, vicino a Peschici, ed è facilmente raggiungibile tramite navetta bus oppure in auto.

Chi arriva da lontano e non vuole guidare può comunque raggiungere la struttura in aereo o in treno, poiché sia l’aeroporto più vicino, che la stazione sono ben collegati con l’autobus.

Il Camping Manacore è uno splendido villaggio sul mare, con vista mozzafiato, e ambiente tranquillo e rilassante.

La professionalità e la cortesia del personale fanno da contorno a quella che diventerà la vostra vacanza perfetta.

La spiaggia usufruibile dai clienti, inoltre, ha una sabbia finissima, baciata dal sole caldo e accarezzata da acque cristalline. In più, è attrezzata appositamente per viziare il cliente con lettini e ombrelloni.

Se ancora non bastasse, ad allietare la vacanza vi sono le numerose animazioni che non sono solo occasione di svago, ma anche di socializzazione.

Camping Manacore: prezzi e camere

Presso il villaggio si possono trovare bungalow, e appartamenti in muratura con quattro o sei posti letto.

I bungalow compongono in tutto 138 unità abitative, e offrono la possibilità di avere veranda aperta, servizi igienici privati con box doccia, cassetta di sicurezza, televisore e aria condizionata.

Gli appartamenti, invece, sono bilocali con servizio privato, destinati a gruppi o familie che vanno dalle quattro alle sei persone.

I prezzi variano in base al tipo di camera richiesta, ma sono inclusi di servizio spiaggia e animazione.

Vi è anche la possibilità di prenotare solo la piazzola di sosta per chi raggiunge il camping in camper.

La piazzola Xl per roulotte costa dai 26€ alle 75€ in alta stagione. Il bungalow da due posti, invece, costa circa 220€ per sette notti.

Camping internazionale Manacore: come arrivare

Il Camping Manacore è facilmente raggiungibile in auto, percorrendo la SP52, ovvero la litoranea Peschici – Vieste.

Per imboccare la litoranea, chi arriva da Nord, invece, deve percorrere la A14, uscire a Poggio Imperiale, e da lì seguire le indicazioni per Peschici.

Chi proviene da ovest, invece, deve percorrere prima la A24, e poi immettersi sulla A14.

Il camping è raggiungibile anche in autobus, poiché è ben collegato con le linee locali, oppure col servizio transfer Pugliairbus (servizio di navetta che collega l’aeroporto di Bari, agli autobus di linea).