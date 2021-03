Roncopatia: quanto può essere utile un dispositivo nasale antirussamento?

La roncopatia è un termine tecnico che viene utilizzato per indicare il russare, un fenomeno che si può verificare durante il riposo notturno e che può essere fastidioso anche per chi dorme accanto alla persona che ne è affetta.

Questo fenomeno è molto diffuso, tanto che circa il 45% della popolazione adulta prevalentemente di sesso maschile, si pensa che abbia russato almeno una volta nella vita e una percentuale più bassa invece si pensa che russi in modo più o meno forte, abitualmente.

Questo disturbo viene spesso sottovalutato ed è considerato un disagio più che una patologia. Nonostante ciò, è stato evidenziato da vari esperti che la roncopatia potrebbe essere il segnale della presenza di altre patologie come il russamento cronico oppure la sindrome delle apnee del sonno.

Rimedi per la roncopatia

Se si russa in modo non frequente e leggero si può in qualche modo intervenire per evitare che con il passare del tempo questo disturbo possa peggiorare. Gli esperti consigliano di:

seguire uno stile di vita sano;

cercare di mantenere il proprio peso forma;

praticare attività fisica per mantenere il tono muscolare;

evitare di assumere tranquillanti o antistaminici prima di andare a dormire;

non bere alcolici e mangiare 3-4 ora prima di andare a letto;

dormire su un fianco evitando di dormire in posizione supina;

utilizzare un cuscino più alto, mettendone uno sotto il materasso per sollevare la testa.

Alcune persone presentano varie tipologie di intolleranze a diversi alimenti che possono causare passaggi di aria, senza neppure esserne a conoscenza. Ecco perché, può essere utile tenere un diario alimentare su cui appuntare tutti gli alimenti consumati nell’arco della giornata, facendo una classifica tra quelli che possono peggiorare il russamento notturno ed eventualmente, parlandone con il proprio medico, eliminarne o ridurne il consumo.

Anche gli allergeni che sono presenti all’interno della stanza da letto e sul cuscino, possono contribuire al russare. Gli acari della polvere che si accumulano sui cuscini possono causare delle forme di allergie che portano il disturbo della roncopatia. Se nel corso della giornata stai bene e avverti solo la notte una sensazione di ostruzione, questi potrebbero essere i fattori che contribuiscono al russare. Puoi fare arieggiare i cuscini almeno un paio di volte a settimana, cambiandoli ogni sei mesi. Bevi molta acqua, in quanto con la disidratazione le secrezioni nasali e del palato molle diventano viscose e possono portarti a russare.

Non sembra esistere una vera e propria cura per la roncopatia, ma si può in qualche modo cercare di ridurne il fastidio cambiando le proprie abitudini nello stile di vita, nell’alimentazione e utilizzando dei dispositivi come cerotti, filtri nasali che possono aiutare a favorire un migliore riposo notturno. A tal proposito, sempre più acquirenti scelgono di acquistare dei dilatatori nasali come Night Relax, dispositivi davvero innovativi da applicare all’interno delle narici prima di andare a dormire.

NightRelax: come funziona? A cosa serve?

Come abbiamo detto, Night Relax è un morbido dispositivo nasale realizzato in silicone che va applicato alle narici prima di andare a dormire. La roncopatia può interessare sia uomini che donne ed è fastidioso non solo per la persona che ne soffre ma anche per chi dorme accanto. La persona che ne soffre, può esporre il proprio organismo a possibili apnee notturne o problemi cardiovascolari, in quanto alla base del problema è possibile che vi sia un ostruzione alle vie respiratorie.

In questi casi è sempre opportuno parlarne con il proprio medico che può anche consigliarti l’utilizzo di Nightrelax, dispositivo per non russare da applicare sulle tue narici durante il tuo riposo notturno. Il prodotto come affermato dall’azienda produttrice all’interno del sito web ufficiale, è realizzato con materiali di alta qualità, ovvero in morbido silicone che lo rendono comodo e facilmente adattabile a tutte le taglie. Il dispositivo è unisex ed è dotato di filtri antibatterici che possono aiutare a favorire un ricambio e pulizia dell’aria, dall’accumulo della polvere o peli di animali.

Può essere lavato per ogni riutilizzo e portato anche in viaggio, grazie alle sue ridotte dimensioni. Secondo quanto affermato dall’azienda produttrice, sul sito ufficiale, la struttura anallergica lo rende ideale anche per coloro che soffrono di irritazioni alle pelle, per via di un’epidermide molto sensibile. Il prodotto è anche consigliato a coloro che soffrono di russamento occasionale ed è acquistabile senza la necessità di una prescrizione medica. Ti consigliamo comunque, di parlarne con il tuo medico prima di effettuare l’acquisto e di seguire le sue indicazioni.