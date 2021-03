L’importanza di una dieta iposodica e in che modo coadiuvare integratori come Detonic

La dieta iposodica è uno stile di vita che si basa sul consumo di un’alimentazione controllata con un ridotto apporto di sodio, utile per coloro che soffrono di pressione alta. Questo regime alimentare viene consigliato da esperti nutrizionisti all’interno di uno stile di vita che sia sano ed equilibrato e in cui si pratichi dell’attività fisica regolarmente.

Spesso viene anche consigliato di utilizzare come supporto al regime alimentare, l’assunzione di integratori alimentari che possano aiutare a contribuire a mantenere costante il livello della pressione. Andiamo a vedere come funziona la dieta iposodica.

Come utilizzare la dieta iposodica e coadiuvare integratori?

La dieta iposodica è un regime alimentare che viene consigliato da i medici a coloro che soffrono di problemi di pressione, che non si limita solamente a ridurre l’uso del sale da cucina o degli alimenti che contengono molto sale. Il sodio è assimilato mediante un processo che prende il nome di discrezionale, ovvero la quantità di sale da consumare siamo noi a deciderla in base al tipo di alimenti che consumiamo. Quando invece mangiamo alimenti che contengono in modo naturale il sodio, la sua assimilazione avviene in modo non discrezionale.

La dieta iposodica quindi, tiene conto di entrambe le tipologie di assimilazione e spesso è anche collegata alla dieta ipocalorica finalizzata al dimagrimento. Quando si decide di intraprendere un percorso alimentare di questo tipo è sempre consigliato evitare il fai da te e chiedere il parere di un esperto nutrizionista che possa guidarti in base al tuo metabolismo e alla tua patologia, consigliandoti anche l’assunzione di integratori alimentari.

A supporto della dieta, infatti, è anche possibile coadiuvare l’assunzione di integratori come Detonic, da utilizzare solamente seguendo le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del prodotto o in alternativa sul sito ufficiale di Detonic.

Quali alimenti si possono ridurre o eliminare?

Molti alimenti sono da limitare o eliminare del tutto nella dieta iposodica, in modo da potere aiutare a migliorare una serie di problematiche legate all’ipertensione, al sovrappeso e al colesterolo alto. Per potere apportare delle modifiche al proprio piano alimentare è sempre bene consultare il proprio medico. In generale, è possibile:

eliminare il sale da cucina sostituendolo con il consumo di spezie, erbe aromatiche e scorze di agrumi;

eliminare o ridurre il consumo di alimenti conservati come insaccati, formaggi stagionati, cibi precotti, cibi in latta come il tonno, la carne in gelatina, o i legumi precotti;

evitare il consumo di cibi ricchi di glucosio come farinacei, marmellate e conserve, frutta sciroppata;

eliminare il consumo di carni grasse e rosse;

eliminare il consumo di tuorli d’uovo, grassi saturi o idrogenati;

eliminare il consumo di bevande alcoliche e del vino ai pasti;

ridurre il consumo di caffè e cibi fritti.

Quali cibi possono essere consumati all’interno della dieta iposodica?

Sempre chiedendo il parere del tuo nutrizionista puoi inserire all’interno del tuo piano alimentare personalizzato il consumo di alimenti come:

carboidrati integrali;

pesce azzurro;

olio extravergine di oliva, di soia, vinaccioli, di noci e di lino, da consumare a crudo;

ortaggi di ogni tipo, di stagione preferibilmente crudi;

acqua a basso contenuto di sodio.

Ogni alimento deve essere concordato insieme al proprio nutrizionista o specialista della patologia per cui si è in cura, in funzione del proprio caso specifico che può stabilire con certezza quale alimento sia possibile mangiare, in che quantità e frequenza.