Vuoi andare in Sardegna? Ami i villaggi, e vorresti che fossero sul mare? La Sardegna è un vero e proprio paradiso italiano, e fortunatamente è ricca di villaggi sul mare. Inoltre, sappi che alcuni villaggi turistici godono di particolari convenzioni che gli permettono di offrire ai clienti il servizio nave gratis.

Inoltre, inclusi nel pacchetto vi sono particolari servizi di animazione, come la piscina, campi da basket, il noleggio biciclette, escursioni di gruppo, uscite in kayak, e tanto altro. Si tratta per lo più di villaggi immersi in una vegetazione mediterranea, con vista diretta sul mare, oppure situati nei pressi della spiaggia, e comunque non più lontana di 500 metri.

Questi villaggi sono sparsi in tutta la Sardegna, sia sulle coste nord che sulle coste sud.

Ogni villaggio è unico, situato sul mare, con paesaggi unici e incantevoli. La Sardegna aspetta solo te!

Sardegna e Agrustus village: villaggio sul mare

Il villaggio Agrustus è immerso nella vegetazione e da giardinetti fioriti; è costituito da deliziosi bungalow in stile mediterraneo, che compongono in totale 150 camere.

Vi sono tutti i confort garantiti: Wifi, minibar, aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli, cassaforte e persino un minifrigo. Insomma, non manca niente per vivere la vacanza perfetta!

Il villaggio si trova in prossimità della spiaggia, attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti.

Il villaggio, inoltre, può essere abbinato a pacchetti in cui la nave e l’auto sono inclusi nel prezzo.

Marmorata Village

Anche il Marmorata village offre pacchetti in cui la nave è inclusa nel prezzo.

Il villaggio turistico si trova a Santa Teresa Gallura, ed è letteralmente immerso da distese di sabbia e vegetazione.

La spiaggia con sabbia fineve attrezzata con ombrelloni è a completa disposizione degli ospiti del villaggio, per comporre al meglio una vacanza di pace e relax.

Per chi non sa stare fermo vi sono inoltre moltissimi servizi ricreativi come le bocce, campi da basket, il noleggio biciclette, oppure la possibilità di fare escursioni.

Villaggi sul mare in Sardegna: Palmanova village

Il Palmasera village è situato nel golfo di Orosei, e precisamente sulla costa orientale.

Il tesoro è immerso nella vegetazione mediterranea, e si trova nei pressi della spiaggia. Questa, seppur ben attrezzata con ombrelloni è sdraio, e sebbene disti dal villaggio circa 300 metri, è di libero accesso per gli ospiti.

Il resort ha anche una zona ricreativa con tanto di piscina e negozi.

Il soggiorno può essere acquistato tramite pacchetti che offrono il servizio nave nel prezzo.