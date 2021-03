Le caratteristiche della borsa da donna ideale

La borsa per una donna è uno degli accessori più importanti in quanto icona di femminilità. Si tratta di un elemento che permette di mostrare la propria personalità e il proprio stile, senza contare che se scelta bene è un accessorio che resta per sempre. Quindi, non sono dei normali contenitori di oggetti, anzi, sono molto complessi da scegliere proprio per la grande varietà di modelli presenti sul mercato.

Una borsa per ogni gusto e occasione

Vediamo innanzitutto quali sono le macro categorie in cui possiamo raggruppare le borse. Al primo posto troviamo la shopper, che è diventata uno dei trend più gettonati negli ultimi anni in quanto grande, versatile e comoda. Si tratta di una perfetta borsa da tutti i giorni, ideale negli spostamenti e per portare tanti oggetti, per cui non è adatta a eventi eleganti e formali. La borsa a mano, invece, ha dimensioni medie e il manico per potarla in mano o sull’avambraccio. Anche questo modello è più adatto al giorno e al lavoro, in quanto ha di solito dimensioni considerevoli poco adatte a eventi serali. La tracolla, poi, è un modello da sempre molto apprezzato dalle donne che mettono al primo posto la comodità: lascia le mani libere, è molto versatile in quanto ne esistono modelli più ampi da giorno e anche modelli più piccoli e ricercati per la sera. Infine, troviamo le pochette, perfette da portare a mano nelle occasioni speciali in quanto modelli molto eleganti e chic.

Borsa e personalità

Sapevate che la borsa può dire tanto sulla vostra personalità? Infatti, secondo la psicologia questo accessorio parla molto di noi e di come ci rapportiamo con gli altri. Ad esempio, se scegliamo borse particolarmente piccole, siamo tendenzialmente persone riservate che non vogliono attirare troppo l’attenzione, mentre una borsa grande e voluminosa simboleggia una personalità forte e che non teme di essere al centro dell’attenzione. Ci sono poi modelli più particolari, come una borsa Moschino per esempio, che si adattano alla perfezione a personalità eccentriche e stravaganti. L’originalità di queste borse pone in risalto il carattere di chi la indossa. Invece, le borse con lunga tracolla sulla spalla indicano una personalità spontanea e più attenta alla qualità e alla genuinità.

Abbinare la borsa alle forme del corpo

Ebbene sì, anche la borsa va scelta in base alla propria fisicità. Le donne alte e magre non hanno alcun tipo di problema in quanto possono scegliere qualsiasi tipologia di borsa. Se invece avete un fisico minuto non lasciatevi ingannare dall’idea che una borsa grande possa compensare, anzi, avrebbe l’effetto di far scomparire la vostra figura. Meglio quindi optare per un modello piccolo e fine. Per le donne con molto seno è meglio spostare l’attenzione sui fianchi, quindi sì a manici lunghi e tracolle. Infine, i fisici curvy sono perfetti per le borse di medie dimensioni, meglio se con design particolari così da valorizzare la figura.