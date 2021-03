Allianz: sede legale, numero verde e orari

Allianz è un’azienda multinazionale di origini tedesche. La sua sede principale è a Monaco di Baviera, ed è la prima compagnia al mondo nel settore delle assicurazioni.

Il suo sito Internet principale dell’azienda è www.allianz.com. Qui si può conoscere la storia dell’azienda, oltre che tutte le iniziative a cui prende parte ogni anno.

Sul sito italiano www.allianz.it, invece, si possono conoscere i vari prodotti finanziari che l’azienda offre. La compagnia di assicurazioni offre assicurazioni per auto, sulla salute, sulla casa e molto altro ancora. Inoltre, tra i servizi al cliente vi sono diverse informazioni utili su come agire in caso di sinistro oppure su dove si trovano le diverse filiali in Italia.

Il cliente può richiedere anche tali informazioni all’assistenza clienti attraverso il numero verde 800.68.68.68. Il cliente può contattare pronto Allianz in caso di emergenza o più semplicemente per richiedere informazioni e chiarimenti in merito alla polizza.

La storia dell’azienda

Allianz assicurazioni fu fondata a Berlino nel 1890. La sua sede principale si trova a Monaco di Baviera dal 1949.

Poco dopo la sua fondazione, la compagnia aprì una succursale a Londra, e dopo la seconda guerra mondiale a Parigi.

Negli anni settanta l’espansione proseguì in Gran Bretagna, nei Paesi Bassi, in Spagna, brasile e Stati Uniti d’America. Allianz S.P.A è presente in Italia dopo aver conglobato le compagnie Allianz Subalpina, Lloyd Adriatico, e Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS).

Oggi, l’azienda è presente in più di 70 paesi.

Nel 2012 nasce un rapporto con la VolksWagen, con il quale fonda una società congiunta posseduta al 49% da Allianz e al 51% da Volkswagen. La società è denominata Volkswagen autoversicherung ag.

Allianz Italia

L’azienda è presente in Italia dal 2007. La sede legale si trova a Milano, e precisamente in Piazza Tre Torri, 1.

Fanno parte del gruppo Allianz S.p.A Gennialloyd e Credit Ras Assicurazioni.

La compagnia assicurativa offre ai clienti soluzioni convenienti e su misura per tutti.

Con Allianz soluzione oncologica, il cliente è protetto in caso di diagnosi di tumore maligno. In questo modo il cliente può usufruire anche di un Check-up specialistico e di avere una protezione economica per coprire le spese mediche. L’assicurazione copre ogni tipo di tumore maligno che non sia stato diagnosticato al momento della stipula del contratto.

Chi, invece, ha un’assicurazione auto con la compagnia, da oggi può usufruire dell’opzione Stop&Drive, con cui l’automobilista può sospendere anche l’assicurazione della sua auto se non utilizzata. L’assicurazione viene sospesa in modo gratuito per un tempo minimo di due giorni. In questo modo il cliente non dovrà più pagare l’assicurazione quando non usa la macchina o quando è in vacanza.