Tutti o quasi conoscono i cavalieri dello zodiaco, per lo meno grazie al cartone prodotto fra il 1986 e il 1989 dalla Toei Animation. Il cartone era composto da 114 episodi e due film, a differenza del manga, prodotto nel 1985 da Masami Kurumada, che è composto da 28 volumi. Sia nel cartone, sia nel manga, abbiamo modo di conoscere le armature dei cavalieri dello zodiaco. Si tratta di vere e proprie armature con diversi poteri, in grado di amplificare il potere del cosmo del cavaliere che la indossa.

Le armature dei cavalieri dello Zodiaco sono protezioni speciali forgiate da fabbri dell’Antica Grecia al servizio degli Dei. A loro volta, le divinità conservano queste armature nei luoghi più remoti del pianeta per un centinaia di anni, finché queste non verranno vinte dai cavalieri a cui sono destinate, affinché lottino al servizio degli Dei nelle guerre sacre.

Ogni armatura è costituita da un materiale diverso, da ciò ne consegue che ogni armatura sia dotata di un potere differente, nonché un suo personale grado di resistenza. In base al tipo di armatura, possono coprire interamente il corpo del cavaliere, oppure solo una sua parte.

Le armature hanno una vita propria, tanto che quando non vengono indossate, assumono la forma di un animale della costellazione a cui appartengono, e che se gli vengono inferti gravi danni, rischiano di morire. In questo caso, è possibile riportarle in vita offrendo come sacrificio il sangue del cavaliere che le indossa. Nel caso in cui si tratti di danni lievi, invece, per rigenerarle è sufficiente riporle nel loro scrigno.

Armature dei cavalieri dello zodiaco: quali sono?

Le armature sono ottantotto, corrispondenti appunto alle costellazioni. Queste si dividono in tre categorie:

oro : di questo gruppo fan parte 12 armature, e corrispondono ai dodici segni zodiacali. Sono le armature più potenti e resistenti, coprono interamente il corpo del cavaliere e riescono a resistere a temperature vicino allo zero assoluto. Le armature oro possiedono il particolare potere di assorbire l’energia degli astri, e di permettere ai cavalieri che le indossano di usufruirne.

argento : di questo gruppo vi sono in tutto 24 armature. Si tratta di protezioni di livello intermedio, che coprono il corpo del cavaliere nella sua quasi totale interezza. Fanno parte di costellazioni intermedie tra quelle zodiacali e polari, infatti la loro resistenza alle basse temperature arriva fino a -200*C.

bronzo: di questo gruppo fan parte ben 48 armature facenti part delle costellazioni generiche. Sono le meno resistenti, sia a livello di forza che di temperatura.

I protagonisti dei cavalieri dello zodiaco: quali armature indossano?

I protagonisti del cartone sono i Cavalieri di Atena. Tra questi vi sono Seiya, della costellazione Pegaso, Shiryu, della costellazione del Dragone, Hyoga, della costellazione del Cigno, Shun, della costellazione di Andromeda, e infine Ikki, della costellazione di Fenice.

Loro indossano delle armature che dapprima sono del tipo Bronzo, ma lungo il loro percorso evolvono, fino a raggiungere il livello Oro.

Di tutti i protagonisti soltanto l’armatura di Shiryu, Shun, e Ikki hanno particolari poteri, ovvero il primo ha un attacco particolarmente forte, e una potente difesa, il secondo ha la capacità di individuare i nemici nascosti, oltre che potenti scosse che si allungano all’infinito, ed infine il terzo ha l’abilità di rigenerarsi quando viene distrutta, oltre che di utilizzare le sue code come armi da lancio.