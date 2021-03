È il momento di parlare di un grande classico, che nonostante il passare del tempo, resta sempre nei cuori di chi ha potuto vederlo. Pippi Calzelunghe è una serie tv del 1969, di origine svedese.

Composta da 21 episodi, la trama gira intorno al personaggio dell’omonimo romanzo svedese scritto da Astrid Lindgren.

La serie tv si sviluppa in un’unica stagione, con la prima puntata pubblicata l’8 febbraio del 1969, e l’ultima il 3 maggio dello stesso anno.

La sigla originale fu prodotta da Jan Johanson, un famoso pianista svedese, e da Astrid Lindgren. Inger Nilsson, invece, è la voce che dà vita a questa bellissima sigla.

Ne è stata fatta poi una versione italiana, nel 1970, composta da Luciano Sterpellone e cantata da Isa di Marzio.

Pippi Calzelunghe: la trama della serie tv

Pippi Calzelunghe comincia la sua nuova vita a Visby come ereditiera della grande villa “Villacolle”. I suoi unici due compagni di vita sono un cavallo bianco e nero, chiamato Zietto, e una piccola scimmia presa durante uno dei suoi viaggi, chiamata signor Nilsson. Pippi è dotata di un animo sensibile, e di una grandissima umanità. Ha una forza sovrumana, tanto da riuscire a sollevare da sola il suo cavallo. La sua generosità è immensa, ed è sempre pronta ad aiutare il prossimo.

È figlia del famoso pirata Efraim Calzelunghe, capitano della Saltamatta, impegnato a combattere la pirateria ancora attiva in quegli anni.

Gli episodi si basano essenzialmente sulle avventure di Pippi, che, nonostante ha smesso di viaggiare, non riesce a stare ferma e deve esplorare Visby, e tutto ciò che la circonda.

I personaggi del telefilm

Vicino a Pippi vivono i due fratelli Tommy ed Annika. Annika è la sua migliore amica, ha 8 anni ed è maniaca della pulizia, e dotata di una grande sensibilità.

Tommy, il fratello maggiore di Annika e migliore amico di Pippi, ha nove anni e mezzo, ed è un gran studiosi.

Gli altri due protagonisti, sono appunto Zietto e il signor Nilsson, il cavallo e la scimmietta di Pippi.

La signora Settergren, personaggio secondario della serie, è la madre di Tommy e Annika, molto apprensiva nei confronti dei figli. Vuole molto bene a Pippi Calzelunghe, e si fida quasi ciecamente di lei, tanto che è tranquilla quando i figli sono in sua presenza.

Karlsson e Blum sono un po’ gli antagonisti della storia, due ladri che cercano sempre di rubare le monete d’oro che Pippi riceve dal padre, nonché il suo baule pieno di ricchezze.

Infine, vi è Zia Pryssellius, una zitella impicciona che non sopporta che Pippi viva da sola.

Questi sono i personaggi che hanno conquistato tutti, grandi e piccini, tanto da rendere la serie un grande classico, e dare ispirare anche per una serie animata.