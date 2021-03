Aumentano le vendite degli integratori alimentari per il dimagrimento

A spingere il settore degli integratori per il dimagrimento è la maggiore attenzione che la popolazione italiana dedica negli ultimi anni alle proprie abitudini alimentari. Gli italiani, infatti, sono tra le popolazioni al mondo più appassionate di integratori alimentari, tanto da avere reso il nostro paese il principale mercato in tutta Europa.

A delineare le linee guida di questo veloce aumento in positivo, sono i dati raccolti dalla quinta indagine di settore “La filiera italiana dell’integratore alimentare” portata a termine dal centro studi FederSalus, con la collaborazione di Iqvia, che ha visto la partecipazione di aziende associate e non, totalizzando quasi 150 interviste.

Le rilevazioni stimano un fatturato industriale nel 2018 da parte di aziende italiane pari a circa 3,7 miliardi di euro (quelle associate a FederSalus rappresentano il 55% di questo valore), in netto aumento per un totale del 75% rispetto al campione intervistato. L’utilizzo degli integratori alimentari come coadiuvanti ai percorsi dimagranti ha segnato una vera e propria rivoluzione nelle abitudini degli italiani.

Aumento delle vendite online

Gli integratori alimentari rappresentano la più grande categoria di prodotti venduta tramite e-Commerce, farmacie online e siti ufficiali delle aziende produttrici come testimoniato da recenti dati pubblicati dall’associazione nazionale del settore: FederSalus.

L’analisi realizzata con l’aiuto di IQVIA, prende in esame i primi sei mesi del 2020 e l’intero 2019, per evidenziare il trend positivo della vendita di integratori alimentari, anche finalizzati al dimagrimento, concentrandosi maggiormente sul canale delle vendite online. Sicuramente, il trend è stato in aumento anche in relazione agli effetti della pandemia in atto, che non hanno consentito a molte persone di raggiungere fisicamente i negozi per effettuare i propri acquisti.

Effetti della pandemia sul settore delle vendite online degli integratori

Nel periodo compreso tra il luglio del 2019 e giugno del 2020, il valore dell’e-Commerce per la farmacia e per la parafarmacia, ha raggiunto una soglia pari a 302 milioni di euro con un aumento del 53% rispetto all’anno precedente. Su questa cifra gli integratori incidono su una crescita del 34%. Da queste analisi emerge non solo che il settore degli integratori alimentari si conferma come la categoria di prodotti più venduta dagli store online e siti web, ma che la pandemia non ha colpito il settore, ma anzi ne ha favorito uno sviluppo economico in tutto il 2020.

Possiamo individuare pertanto, una similitudine tra i dati relativi alla crescita degli integratori alimentari e quelli delle vendite online in generale. L’analisi condotta da FederSalus prende in considerazione tra i prodotti più venduti: probiotici, integratori minerali, integratori coadiuvanti dei percorsi dimagranti, regolatori di colesterolo, calmanti e sonniferi, lassativi, integratori polivitaminici e per il sistema urinario.

L’e-Commerce rappresenta un’importante opportunità di crescita per le farmacie e parafarmacie che si affidano alla vendita online degli integratori, consigliando agli acquirenti di rivolgersi direttamente all’aziende produttrici ed effettuando gli acquisti sui siti ufficiali dei prodotti.

Quali sono i vantaggi degli acquisti online?

Il modo più sicuro per acquistare un integratore alimentare per il dimagrimento è quello di effettuare l'ordine direttamente sul sito ufficiale dell'azienda produttrice, per evitare di imbattersi in possibili truffe commerciali. All'interno di questi siti l'utente ha la possibilità di avere tutte le informazioni relative alla qualità del prodotto, la lista degli ingredienti che lo compongono, di consultare le varie opinioni mediche e recensioni reali e i consigli degli esperti.

Un altro vantaggio dell’acquisto online è la possibilità di usufruire di speciali offerte, fino ad esaurimento scorte, con consegna (anche gratuita) direttamente a casa, di avere un’assistenza 24 ore su 24 anche post vendita e la scelta del metodo di pagamento: alla consegna, con contrassegno, in fase di checkout, con carta di credito o PayPal oppure tramite bonifico bancario.