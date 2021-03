Ettore Bassi: biografia, filmografia e vita privata

Ettore Bassi è un conosciutissimo attore italiano, nonché conduttore televisivo. Ha preso parte a tantissime serie televisive, e a numerosi programmi tv. Il suo vero nome è Ettore Francesco Maria Guido Bassi.

Biografia di Ettore Bassi

Ettore Bassi è nato a bari il 16 aprile del 1970. Durante il suo periodo di studi lavora come prestigiatore e come animatore di villaggi turistici per pagarsi l’università. Tuttavia, a metà percorso decide di lasciare gli studi per entrare nel mondo della recitazione.

La sua carriera comincia nel 1991, quando comincia a lavorare per Rai 1 con la conduzione del programma Piacere Rai 1. Nel 1992 passa poi a Mediaset, precisamente su rete 4, e conduce insieme a Patrizia Rossetti “il più bello d’Italia”.

Tuttavia, il suo vero successo comincia soltanto nel 1993 con la “Banda dello zecchino”. L’anno successivo, invece, ottiene il suo primo incarico come attore lavorando nella miniserie “Italian restaurant”. Nel 1996 recita in “I ragazzi del muretto 3” e collabora con una parte minore nella serie “Il maresciallo rocca” di Gigi Proietti.

Nel 1997 lavora in “un posto al sole” e in “Un medico in famiglia”.

Il più grande successo lo ottiene poi con “Carabinieri” andato in onda dal 2002 al 2005. Dal 2005 al 2007 recita poi in una serie di film, tra cui “San Pietro”, dove interpreta Claudio, “Giovanni Paolo III”, “Nati ieri”, ed infine “Giuseppe Moscati”. A fine 2007 interpreta Francesco d’Assisi nel film “Chiara e Francesco”, e nel 2009 lavora in “Mal’Aria”.

Nel 2010 lavorerà ancora in “sotto il cielo di Roma”, e poi nella versione italiana della serie del “Commissario Rex”, dove interpreta interpreta Davide Riviera.

Nel 2017 recita in “Porta Rossa” una serie andata in onda su Rai due. Nel 2019 ha partecipato come concorrente al programma Ballando con le stelle.

Ettore Bassi: vita privata

Ettore Bassi è stato sposato dal 2009 al 2019 con Angelica Riboni con la quale ha tre figlie, di cui una, la piccola Amelia, con la sindrome di Down. Proprio per questo motivo, Ettore è attento al tema delle disabilità.

Nel 2019 confessa di aver sofferto molto per la perdita del padre, e della malattia della madre. La sua sofferenza lo ha portato ad allontanarsi dalla moglie, con la quale sta divorziando.

Adesso sta attraversando un processo di rinascita, dove sarebbero inclusi nuovi progetti, ed un nuovo amore.

Su instagram ha soltanto 852 follower, e 103 post pubblicati. Sulla sua pagina, Ettore condivide soltanto notizie relative alla sua carriera, e quasi niente sulla sua vita privata. Preferisce infatti rilasciare dichiarazioni a tal proposito se e quando lo ritiene opportuno.