Smartwatch: classifica dei migliori, prezzo e dove acquistarli

I migliori smartwatch sono sempre più funzionali e oltre ad assimilare le tradizionali funzioni di un orologio da polso, somigliano sempre più a degli smartphone, dotati di funzioni di “fitness tracker”, avvisi di frequenza cardiaca con possibilità di collegarsi ai servizi di emergenza in caso di necessità. In commercio, esistono dispositivi che consentono anche di effettuare pagamenti presso i negozi convenzionati, senza contatto, sfruttando la tecnologia NFC.

La selezione dei migliori smartwatch che troverete di seguito, è stata eseguita prendendo in considerazione tutte le funzioni più ricercate dagli acquirenti. Alcuni di questi dispositivi possiedono la capacità di scaricare app, e sono arricchiti di funzioni come cardiofrequenzimetro e GPS. Molti di questi possiedono batterie che hanno una durata di appena un giorno, mentre altri possono durare anche quasi una settimana con una sola carica.

Ciò che contraddistingue ogni modello è il design: i migliori smartwatch possono essere personalizzati con cinturini che si possono adattare a ogni persona, in base ai propri gusti personali. Andiamo a vedere quali sono le principali peculiarità da tenere in considerazione al momento dell’acquisto.

Guida all’acquisto: come scegliere il migliore smartwatch?

La prima cosa da fare al momento dell’acquisto è quella di scegliere uno smartwatch che sia innanzitutto compatibile con il sistema operativo del vostro cellulare. Se vuoi un Apple Watch, devi possedere un iPhone. Se invece, sei più affascinato dagli orologi “Wear OS” puoi possedere sia un Android che un iPhone, ma in questo ultimo caso le funzionalità saranno ridotte rispetto a un collegamento con un dispositivo Android.

Gli smartwatch offrono molte funzionalità che somigliano a quelle di un cellulare, in termini di risposte alle notifiche e alla possibilità di effettuare o ricevere chiamate. Il secondo fattore da considerare è la comodità, una volta indossato al polso. Coloro che possiedono un polso di piccole dimensioni oppure nel caso di polsi femminili, si possono scegliere modelli con casse di dimensioni fino a 38 mm, mentre coloro che possiedono polsi più grandi, possono optare per modelli di dimensioni pari o superiori ai 40 mm.

Una volta individuati questi due parametri, puoi passare alla scelta del design. Gli Apple Watch hanno una scelta un po’ limitata per forma, ma puoi spaziare per le varie rifiniture disponibili. Gli smartwatch compatibili con i sistemi Android o gli “Wear OS”, sono realizzati da varie aziende produttrici e possono offrire maggiori opzioni in termini di forme e colori.

Migliori smartwatch

XW6.0

Si tratta di un orologio dotato di un’innovativa tecnologia, perfezionata dalla presenza di funzioni che lo rendono ideale sia per le attività giornaliere che per quelle più eleganti. Il dispositivo possiede una serie di funzioni tipiche dei classici orologi da polso, a cui si aggiungono app innovative, tipiche dei cellulari e dei fitness trackers, ovvero degli orologi sportivi. Tutto questo è racchiuso all’interno di un piccolo ed elegante accessorio, pratico da indossare al polso in ogni occasione. La tecnologia del touchscreen si unisce alle funzioni degli smartphone, con l’aggiunta di app utili. Rapido e pratico da utilizzare, è ben apprezzato dagli utenti, come si evince dalle numerose recensioni riportate online e sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. Dotato di un display HD, abbastanza visibile, un touchscreen semplice da utilizzare e una batteria che garantisce una lunga autonomia, come affermato dall’azienda produttrice. Inoltre, sembra essere compatibile con tutti i sistemi operativi, sia iOS che Android. L’utente ha anche la possibilità di cambiare il cinturino rimuovendolo dalla cassa, e inserendone uno di diversa colorazione o modello. La struttura dello smartwatch è abbastanza solida realizzata in metallo inossidabile, mentre il cinturino in dotazione è in gomma siliconata, che si adatta a varie dimensioni del polso. Lo smartwatch sembra essere anche resistente all’acqua, urti e alla polvere. Il dispositivo può essere acquistato nella sua versione originale direttamente sul sito ufficiale XW60.eu.

Apple Watch Series 6

Si tratta di una versione recente che ha sostituito quella precedente 5, dotato di un display comodo e facile da leggere, sempre attivo, con bussola integrata e funzionalità pensate per la salute come nella versione 4 con l’aggiunta della rilevazione e un sensore di frequenza cardiaca elettrico incorporato per l’elettrocardiogramma in movimento. Il dispositivo è molto apprezzato dagli utenti ed acquistabile anche in versione LTE, su Amazon a un prezzo molto interessante. Qui potete anche consultare le varie opinioni positive degli utenti che ne hanno effettuato l’acquisto.

L’Apple Watch SE

Un’alternativa molto valida alla precedente versione che non possiede l’ECG e il cui prezzo di listino è molto competitivo. Sebbene appunto non possegga la funzione rilevamento ECG, è comunque molto apprezzato dagli utenti per le funzionalità che lo inseriscono tra i migliori trackers attualmente in commercio. Pratico, comodo da indossare con il suo cinturino che si adatta alle varie tipologie di polso, può essere acquistato su Amazon. Qui potete anche consultare le varie opinioni positive degli utenti che ne hanno effettuato l’acquisto.

Galaxy Watch Active 2 di Samsung

Uno tra i migliori smartwatch per utenti Android è il Galaxy Watch Active 2 della casa Samsung, che offre diverse funzionalità tra cui un GPS integrato, un sensore di frequenza cardiaca, la possibilità di resistere all’acqua, un supporto per il pagamento “Samsung Pay”, e funzionalità avanzate di salute per il cuore. Dotato di una batteria che sembra essere in grado di durare almeno quattro giorni. Tuttavia, il numero di app disponibili sulla piattaforma della Samsung è inferiore rispetto a quello di Apple. Potete acquistare lo smartwatch su Amazon, a un prezzo molto conveniente. Qui avrete modo di potere consultare le varie opinioni positive degli utenti che ne hanno effettuato l’acquisto.

Dove acquistare uno smartwatch? Prezzi

Gli smartwatch possono essere acquistati sullo store di Amazon oppure direttamente sui siti delle aziende produttrici, usufruendo delle speciali offerte, fino a esaurimento scorte. Il costo di questi dispositivi varia in funzione delle tipologie e delle funzionalità incluse. In linea di massima, esistono in commercio prodotti che variano dai 99 euro per i modelli più economici, fino ad arrivare a quelli di fascia alta che possono anche superare i 300 euro. Il nostro consiglio è quello di affidarti alle recensioni degli utenti prima di effettuare l’acquisto e di scegliere gli smartwatch nelle loro versioni originali direttamente sui siti ufficiali, in modo da evitare possibili truffe commerciali.