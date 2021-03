Se ti piacciono le arti marziali, probabilmente conosci bene Tecia Torres, e magari sei anche un suo fan. Se ancora non la conosci, allora sei nel posto giusto per scoprire tutto su di lei.

Tecia Torres è una famosissima e giovanissima lottatrice di arti marziali miste degli Stati Uniti d’America.

È nata a Fall River il 16 agosto 1989 ed ha origini portoricane. È alta un metro e cinquantacinque, e pesa circa cinquanta chili; le sue specialità sono: il Muay Thai, il Karate, il Taekwondo, e lo Jiu jitsu brasiliano.

Oggi combatte per la divisione dei pesi paglia nell’ UFC. Mentre combatte, la Torres combina movimenti del taekwondo e del karate, colpendo il suo avversario con movimenti prevalentemente laterali. Inoltre, utilizza frequentemente mosse calciate, sia alti che bassi. Torres utilizza anche tecniche di sottomissione, sia in attacco che in difesa.

Il suo soprannome è Tiny Tornado.

Tecia Torres: la Carriera

La carriera della Torres comincia ufficialmente nel 2011, quando diventa lottatrice dilettante di arti marziali miste. Già nel 2012 passa di categoria, e da lottatrice dilettante diventa lottatrice professionista, unendosi alla divisione dei pesi paglia.

Nel 2013 batte la professionista imbattuta Paige VanZant, e a luglio dello stesso anno batte Rose Namajunas, che però, purtroppo, prenderà la sua rivincita nel 2016. Grazie a queste vittorie fu scelta per il Reality Show The Ultimate Fighters.

Nel 2015 sconfigge Angela Hill, anch’essa una campionessa imbattuta. Tecia Torres, durante la sua carriera, ha totalizzato un totale di dieci vittorie, e soltanto due sconfitte. Tra le sue dieci vittorie, nove sono per decisione unanime, mentre una per sottomissione.

La vita della campionessa in arti marziali miste

Tecia Torres nasce nel 1989 a Fall River in Massachusetts. Suo padre è portoricano, mentre la madre ha origini portoghesi e irlandesi.

Fin dall’età di tre anni Tecia viene coinvolta nelle arti marziali, cominciando a praticare il Taekwondo. Riceverà la sua prima cintura nera già all’età di dodici anni.

A cinque anni comincia a praticare il Karate, e successivamente si immerge anche nel Muay Thai, e nella Kickboxing.

Nel 2010 si laurea con doppia specializzazione: giustizia penale e sociologia. Dal 2010 al 2012 ottiene diversi riconoscimenti: ben tre titoli IKF di Kickboxing, un titolo in IMTC di Muay Thai, e il titolo NAGA in submission grappling.

Attualmente segue uno stile di vita straight edge, ovvero uno stile di vita che prevede l’astenersi dal consumo di alcool, tabacco, droghe, l’astinenza dal sesso occasionale, e talvolta anche un’alimentazione vegetariana o vegana.