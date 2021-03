Cap Campodarsego: come si sigla e dove trovarlo

Campodarsego è un comune del Veneto, in provincia di Padova. Precisamente, la città si trova a nord del capoluogo di provincia. Grazie ai suoi quasi 15.000 abitanti, il comune ha ottenuto il riconoscimento di città. Sul suo territorio conta anche le frazioni di Bronzola, Fiumicello, Reschigliano e Sant’Andrea.

Il nome della città viene menzionato per la prima volta in un atto del 1190, dove viene menzionata anche la Villa Campi de Arsico.

Il palazzo comune si trova in Piazza Europa, 1 a Campodarsego, e la superficie della città si estende per 25,72 chilometri quadrati.

Il Santo protettore del paese è San Martino, e lo si festeggia l’11 novembre con la festa patronale.

L’attuale sindaco è Valter Gallo, eletto con le elezioni comunali del 20 e 21 settembre del 2020.

Cap di Campodarsego e provincia

Il cap di Campodarsego è 35011. Se si deve inviare della posta ordinaria a Campodarsego, inoltre, è importante tenere a mente la provincia. Il comune è in provincia di Padova, in Veneto, con sigla PD.

Il cap è valido anche per le varie località di Campodarsego come Bosco del Vescovo e Campanigalli, nonché per le sue frazioni, quali Bronzola, Fiumicello, Reschigliano e Sant’Andrea.

A cosa serve un codice di avviamento postale

Il Codice di Avviamento postale serviva a facilitare il lavoro di smistamento della posta, e fu introdotto per nel 1967.

Grazie al Cap, le città furono raggruppate in zone postali, e quindi in diverse stazioni postali di smistamento. I questo modo, i postini potevano recapitare facilmente la posta leggendo soltanto il Cap e l’indirizzo, come avviene ancora oggi.

