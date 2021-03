Se sei incinta di un maschietto, e sei alla ricerca di nomi maschili che si adattino a lui, sappi che sei nel posto giusto. Può sembrare esagerato, ma la scelta del nome giusto per il proprio figlio non è una cosa banale, né facile. Il tuo bambino, infatti, porterà quel nome per tutta la vita, e in alcuni casi ne potrebbe anche determinare alcuni eventi che gli accadranno.