Come si utilizza Rigenera Pro? Consigli utili e metodo d’uso

Il detergente Rigenera Pro viene solitamente utilizzato su superfici che presentano opacità e graffi, e secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’azienda produttrice, può essere applicato su materiali come ceramica, legno, plastica, metallo e resina. Il prodotto sembra essere efficace per trattare materiali che presentano delle imperfezioni e può essere utilizzato in concomitanza a trattamenti di restauro.

Rigenera Pro è un particolare detergente pensato per tutti coloro che necessitano di un aiuto per pulire e lucidare oggetti che sono usurati dal tempo. Spesso può essere difficile trattare diversi materiali utilizzando un unico prodotto, ma con questo detergente, secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’azienda produttrice, può essere molto semplice. Come si usa Rigenera Pro by Adler? Andiamo a scoprire come fare.

Come si utilizza Rigenera Pro?

Il nuovo Rigenera Pro da Adler è progettato dall’azienda produttrice, per essere utilizzato all’interno o all’esterno della propria abitazione, grazie anche alla comoda confezione nella quale è contenuta la crema. La confezione di acquisto comprende una pratica e sicura chiusura ermetica, a prova di spreco utile per proteggere gli eccipienti, un adattatore spray per facilitare il dosaggio della crema, un panno in microfibra da utilizzare per lucidare le superfici, che può essere lavato e riutilizzato anche a distanza di tempo.

Il kit, acquistabile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice, contiene tutto il necessario per effettuare una pulizia accurata delle superfici di oggetti, complementi d’arredo, mobili accompagnata da trattamenti di restauro laddove necessari. Il prodotto può essere applicato tramite l’utilizzo del panno, dosando la quantità di crema necessaria secondo le indicazioni riportate sulla confezione e stabilite dall’azienda produttrice.

In caso di piccole superfici, per ottenere un possibile effetto pulente, sgrassante e lucidante bastano piccole quantità di detergente da dosare mediante l’applicatore spray, mentre per zone più ampie è possibile utilizzare un quantitativo maggiore, grazie alla sua formulazione concentrata.

Ogni ingrediente utilizzato dall’azienda produttrice secondo quanto riportato dalla stessa sul sito ufficiale, sembra non alterare né la struttura dell’oggetto su cui andrà utilizzato né la vernice presente. Può infatti, secondo le indicazioni del produttore, essere applicato su tessuti, pelle e capi delicati.

Metodo d’uso e istruzioni

Per utilizzare al meglio il prodotto, realizzato partendo da una resina naturale, è necessario seguire le indicazioni dell’azienda produttrice che si possono trovare sia sul sito ufficiale che sul manuale di istruzioni che accompagna il detergente.

Rigenera Pro deve essere dosato sul panno in dotazione e passato sulla superficie da trattare. Non appena avrai terminato l’applicazione, puoi lavare il panno e riutilizzarlo le volte successive. Bastano, secondo quanto indicato dall’azienda produttrice, poche gocce di prodotto per ottenere dei possibili primi risultati pulenti, sgrassanti e lucidanti che resistono ai raggi solari e all’acqua.

Il detergente può essere utilizzato su svariate superfici, oggetti e tessuti, come: metallo, plastica, tessuti delicati, pelle, legno, ceramica, resina, mobili per interni o esterni, divani, poltrone, carrozzeria di automobili e moto, giocattoli, infissi, sedie.

Ingredienti bio e naturali

La formulazione interna di Rigenera Pro come riportato dall’azienda produttrice sull’etichetta applicata sui flaconi e sul sito ufficiale, è bio al 100%, naturale e non contiene sostanze aggressive, chimiche e corrosive, il tutto nel rispetto dell’ambiente e della salute. Per potere controllare la lista degli ingredienti basta leggere le informazioni riportate sul retro della bottiglia prima di effettuare l’acquisto o nel libretto delle istruzioni.

Cosa contiene il kit di acquisto?

La confezione di acquisto di Rigenera Pro comprende un flacone da 250 ml di detergente in crema da utilizzare mediante il dosatore spray in dotazione, sul panno morbido di microfibra che si trova all’interno della scatola. Ti ricordiamo che il prodotto originale è acquistabile solamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice.