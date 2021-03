Trading online: pro e contro

Il settore finanziario è in continuo mutamento e di certo globalizzazione e rivoluzione digitale hanno fatto sì che il mercato accelerasse il passo dando vita a un nuovo modo di concepire sia il lavoro che l’economia. La finanza è diventata molto complessa per alcuni versi mentre per altri è diventata semplice ed accessibile a tutti. Uno degli strumenti che ha trovato maggiore diffusione negli ultimi anni è il trading online che rappresenta una nuova frontiera del fare economia rimanendo comodamente seduti a casa propria.

Il trading online consente, di fatto, di acquistare e vendere azioni, materie prime e valute dal proprio pc, smartphone o tablet anche senza avere alcuna dimestichezza con questo settore. Il trading ha avuto larga diffusione e si è attestata anche come una delle professioni emergenti; il trader è diventato, al pari dello youtuber, uno dei lavori maggiormente idealizzati nella nostra società e si è diffusa una comune convinzione sui guadagni alti di questa figura e di personaggi vincenti e cool.

La pratica è leggermente diversa è ci mostra tutte le sfaccettature di questo modo di fare soldi (o perderli) che non sempre comporta successi, anzi nella maggior parte dei casi è proprio il contrario. È doveroso analizzare pro e contro di questo strumento finanziario per cercare di capire al meglio quanto sia valido e soprattutto quanto conviene realmente.

PRO

Tra gli aspetti positivi del trading online c’è sicuramente l’alta redditività. Sulle piattaforme di trading di fatti è possibile acquistare o vendere azioni, valute e materie prime che hanno una leva finanziaria molto alta per cui si guadagna come se si stesse investendo una quantità di denaro anche 100 volte superiore a quella che si investe realmente.

Il secondo punto a favore è quello che riguarda le somme che possono essere investite che partono da pochi euro dando così a tutti la possibilità di giocarsi un po’ di fortuna in borsa. Ultimo aspetto da analizzare è il fatto che il trading online è comunque un investimento al pari di altri; comporta un alto rischio ma promette anche una lauta ricompensa ai trader più scaltri ed astuti. Sono numerose le piattaforme che offrono questo tipo di servizio e alcune danno l’opportunità di consultare i movimenti dei “colleghi” in modo da poter effettuare le stesse operazioni dei trader “vincenti”.

CONTRO

Gli aspetti negativi del trading online sono diversi e il più importante da analizzare è sicuramente l’alta esposizione a perdite rilevanti. Infatti se tra i pro abbiamo elencato la possibilità di investire con leve finanziare molto alte e vantaggiose è vero anche che lo stesso discorso vale quando le azioni o i titoli che abbiamo acquistato crollano o salgono a seconda se abbiamo investito vendendo o comprando. Possiamo arrivare a perdere fino a 100 volte il capitale iniziale, per cui se avete in gioco 100 euro sarà come perdere su 10 mila.

Un altro aspetto negativo è il fatto che è un’attività molto stressante; è necessario stare costantemente sui mercati per vedere l’andamento dei vari titoli e comprare e vendere all’occorrenza. In ultima analisi bisogna considerare che le diverse piattaforme di trading prendono una piccola commissione quando compri o vendi per cui prima di iniziare a guadagnare bisognerà colmare prima questa “perdita” di partenza che anche se di pochi euro rappresenta comunque un aspetto abbastanza antipatico.

CONCLUSIONI

È necessario che ognuno valuti attentamente i pro e i contro e che si imponga regole precide per non perdere tutto il capitale investito. Un ottimo metodo è quello di mettere a rischio al massimo il 5% del capitale di trading in modo da gestire al meglio anche le situazioni più spiacevoli.

Tutte le attività azzardate comportano alti rischi sta a noi valutare attentamente le singole situazioni e muoverci sempre responsabilmente senza farci incantare da promesse di vincite milionarie. Così come per altre attività, è opportuno precisare che la maggior parte di coloro che praticano trading online è in perdita.