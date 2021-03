Benessere della pelle: l’importanza di usare deodoranti senza alcool e sali di alluminio

La pelle della zona ascellare è sottile e, per questa ragione, può essere spesso soggetta ad irritazioni.

Ciò si verifica a causa della presenza di numerosi follicoli piliferi e delle ghiandole sudoripare, ovvero le responsabili del nostro sudore: questi elementi vanno a costituire un’area molto delicata che, se aggredita dall’uso di deodoranti troppo aggressivi, può facilmente andare incontro a rossori e infiammazioni.

Le principali irritazioni a cui va incontro la zona ascellare

Uno dei momenti più critici per chi ha la pelle delicata è il post depilazione: la cute è, infatti, già stressata dall’azione meccanica del rasoio (o della ceretta) ed è quindi facile che vada incontro ad arrossamenti e bruciore, soprattutto se in seguito si procede all’applicazione di deodoranti che non rispettano la maggiore sensibilità cutanea.

Un altro fattore che causa irritazioni è la mancanza di traspirazione: una pelle non respira in modo adeguato è più soggetta a inconvenienti. Spesso, infatti, il deodorante contiene delle sostanze che, arrestando la sudorazione blocca la naturale azione delle ghiandole sudoripare, provocandone l’infiammazione.

I principali responsabili di questi fenomeni avversi sono sostanze come l’alcool e i sali di alluminio, motivo per cui al giorno d’oggi è consigliato avvalersi di prodotti che non contengano tali elementi nelle loro formulazioni.

I deodoranti senza alluminio e senza alcool dunque, come quelli proposti da Neutro Roberts, permettono di prendersi cura al meglio della zona ascellare, senza bloccare il naturale processo di sudorazione corporea e senza determinare irritazioni o arrossamenti della pelle.

In questo modo, la cute è allo stesso tempo profumata ma libera di respirare. La pelle deve infatti mantenere una corretta ossigenazione, perché tutte le sostanze eccessivamente occlusive sono causa di infiammazioni.

Gli effetti dei sali di alluminio sulla pelle

I sali di alluminio contenuti nei deodoranti sono dei composti che hanno la funzione di intervenire sull’azione delle ghiandole sudoripare al fine di eliminare i batteri che causano i cattivi odori.

Vengono utilizzati da anni nell’industria cosmetica, tuttavia – negli ultimi tempi – si stanno diffondendo numerosi studi che sconsigliano l’impiego di queste sostanze, innanzitutto perché, per assolvere al loro compito battericida, rimangono depositate a lungo sulla pelle.

Nel dettaglio, i sali di alluminio, con la loro azione aggressiva, creano una barriera sulla pelle intrappolando il sudore all’interno delle ghiandole sudoripare e impedendo l’ossigenazione della zona; inoltre, spesso lasciano degli aloni bianchi che macchiano i vestiti.

È preferibile, quindi, scegliere un deodorante che contenga una formulazione traspirante, in modo che la pelle respiri normalmente in ogni circostanza.

Gli effetti dell’alcool sulla pelle

L’ alcool è utilizzato nei deodoranti per la sua azione battericida: elimina, cioè, i batteri responsabili del cattivo odore e svolge una funzione sgrassante sulla cute.

Tuttavia, è una sostanza aggressiva che può causare fastidiosi bruciori e arrossamenti, soprattutto nei soggetti dalla cute delicata. La sensibilità nei confronti dell’alcool, naturalmente, è molto soggettiva ma, soprattutto in seguito a operazioni di depilazione della zona ascellare, usare un prodotto che ne contiene potrebbe a percepire anche un dolore piuttosto intenso.

Se l’area delle ascelle è molto delicata, o se si ha la necessità di dover applicare un deodorante post depilazione, sarebbe meglio optare per un prodotto molto delicato, senza alcool e magari senza profumo, al fine di minimizzare il rischio di reazioni irritanti o allergiche.

Inoltre, è consigliabile scegliere un deodorante che contenga sostanze lenitive ed emollienti, come ad esempio il cotone, che calmano la cute irritata in modo del tutto naturale.

Usare deodoranti senza alcool e senza alluminio permette quindi di beneficiare di numerosi vantaggi e di tutelare al meglio la cute della zona ascellare da qualsiasi tipo di stress e irritazione in ogni genere di situazione.