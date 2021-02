Giochi paurosi: la classifica dei migliori

Se sei un videogiocatore e ti piace il brivido, devi provare i giochi di paura, dove pericolo e colpi di scena sono dietro l’angolo, o meglio, dietro ogni scena. Zombie, mostri, e assassini sono all’ordine del giorno in questi videogiochi, e grazie a loro è impossibile annoiarsi. Vuoi sapere quali sono i giochi più paurosi?

Nella classifica dei giochi Horror si trovano quelli più famosi come Resident Evil 7 e Silent Hill 2, oppure nuove proposte come Remothered, Layers of Fear, Dead Space, o Until Dawn.

Questi giochi sono diventati di tendenza grazie all’attrazione per l’ignoto, e al bisogno di sentire l’adrenalina in circolo. Inoltre, sentire paura è una vera e propria esigenza ancestrale che si cela dentro ad ogni persona.

Questi giochi racchiudono tutto questo e molto di più, scena dopo scena permetteranno di sentire il brivido fin sotto la pelle, e di vivere come dei protagonisti un film dell’orrore. Sì, perché con questi giochi si combatterà contro mostri, zombie, o alieni usciti da chissà quale parte mentre si vaga letteralmente nel nulla, o si percorrono città distrutte nel bel mezzo della notte. E come se non bastasse, in tutto questo caos, vincerà solo il più bravo a mantenere il sangue freddo per combattere con tutte le forze ogni singola creatura del male per salvare la propria pelle.

Giochi paurosi: Dead Space

La trama di questo videogioco è semplice: un uomo è stato abbandonato nello spazio, e vaga alla ricerca dei compagni spariti in circostanze misteriose. Durante le sue ricerche, il nostro personaggio affronterà diverse avventure, affrontando mostri spaventosi.

Il gioco è ricco di colpi di scena, e la colonna sonora è indicata per il tipo di gioco.