Quando si aspetta un bambino, la prima preoccupazione che sorge nella testa dei genitori è come chiamare il futuro nascituro. Sia che desiderino sapere il sesso de bambino, sia che vogliono che resti una sorpresa, bisognerà avere le idee chiare in merito.

Se si tratta di una bambina, questo articolo può correre in aiuto della neomamma e del neopapà. Sì, perché scegliere tra tutti i nomi femminili esistenti non è facile.

La lista dei nomi femminili è molto lunga, sono letteralmente a migliaia. Innanzitutto bisogna decidere se dare un nome ordinario, magari uno particolare che abbia solo la propria bambina, oppure un nome che attualmente è di tendenza, e quindi molto diffuso tra i nuovi nati del momento. Vi è poi la grossa decisione se dare alla bimba un nome straniero, oppure uno italiano.

Dopo aver preso queste decisioni comincia la vera e propria caccia al nome perfetto, uno nome che identificherà la vostra bambina per sempre, che ne evidenzierà qualità e carattere, ma anche il suo amore per lei.

Nomi femminili stranieri

Tra i nomi stranieri vi sono le traduzioni dei nomi Italiani come Annie, Alexandra, Ellen, Eleonore, Jade, Mary, Micole, Nicole, Rachel, Valentine. Ma vi è la possibilità di scegliere nomi come Abigail, Astrid, Allie, Chantal, Cherry, Darcey, Delilah, Grace, Hope, Iris, Jennifer, Rose, Violet e Zoe.

Questi nomi femminili, nonostante siano stranieri sono molto in voga tra le ultime nate in Italia negli ultimi tempi.

Nomi particolari

Tra i nomi particolari, ancora in voga sono Luna e Stella. Tuttavia, molto amati sono anche Amata, Addolorata, Dea, Felicita, Fortunata, Gioia, Luce, Pepita, e Sole. Si tratta di nomi poco diffusi, ma comunque in voga tra le nascite del 2020. Questi nomi rifletteranno in pieno il carattere della futura nascitura, nonché la sua unicità.

Nomi di tendenza e loro significato

Tra i nomi di tendenza femminili troviamo Aurora col significato di “colei che vince”, Greta, col significato di “perla preziosa”, Chloe, col significato di “germoglio che cresce”, Matilde, che significa “guerriera valorosa”, e Sofia, che significa “colei che è saggia e sapiente”. Anche Emma è un nome molto apprezzato in questo 2020, ed è entrato tra i nomi di tendenza. Quest’ultimo significa “valorosa e operosa”.