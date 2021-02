Con Swan Tour puoi vivere i tuoi momenti più belli. Certamente, perché la missione del tour operator è proprio quella di organizzare viaggi su misura per ogni gusto, in modo tale da realizzare ricordi piacevoli, di massimo relax e divertimento.

Per loro il viaggio è un momento per svagarsi, sentire il sole caldo, uscire dai confini geografici e mentali, e staccare la spina. Insomma, viaggiare con Swan Tour non è solo una vacanza, ma anche un momento per sé stessi, per lavorare sulla propria anima e ripartire alla carica.

Il loro sito è ben strutturato e semplice da consultare. Qui, infatti, si possono trovare facilmente offerte e proposte per prenotare le propria vacanza comodamente da casa.

Le linee di prodotti e il catalogo 2020 Swan tour prepara ogni anno un catalogo accurato, con mete di ogni tipo, inserendo momenti di relax e divertimento in modo da accontentare tutti. Per questo motivo, inoltre, Swan Tour ha creato tre linee di prodotti esclusivi, per soddisfare ogni esigenza del cliente. Vi è infatti Swan Club, adatta a chi desidera una vacanza con tanto di animazione diurna e serale; Swan Club enjoy, che coadiuva relax e divertimento con intrattenimento sportivo incluso; e Swan live enjoy, ovvero la vacanza in completa libertà con un assistente di viaggio pronto a consigliare il cliente.

Quest’anno, il tour operator ha organizzato alcuni cataloghi dedicati interamente al sostegno del settore turistico italiano, come “Vacanze italiane 2020”, e “Mare Italia 2020”. In questi due cataloghi si possono trovare numerose mete italiane ai migliori prezzi, nei principali villaggi turistici del Paese.

Offerte Swan Tour Swan tour propone diverse offerte per aiutare i suoi clienti a realizzare il loro sogno al miglior prezzo.

Le offerte Last Minute autunnali permettono di arrivare fino alle canarie a soli 790 a persona. Il prezzo è da intendersi per un soggiorno di sette notti a Fuerteventura, in camera standard.

Con l’offerta ripartiamo il cliente può usufruire di numerosi vantaggi. Il voucher è valido fino al 30 aprile 2021, e permette di avere fino a 100€ di sconto su mete marittime o montane in Italia. Se invece si usufruisce di soggiorni per due persone di almeno sette giorni, con destinazione a lungo raggio si può ottenere uno sconto fino a 200€. Inoltre, con questa offerta, la vacanza può essere saldata fino a dieci giorni prima della partenza.

Anche l’opzione Flexi dà al cliente numerosi benefici. Con questa, infatti, il viaggiatore può modificare la prenotazione come vuole per partenze a partire dal 1 maggio 2021. In particolare, possono essere modificate fino a ventuno giorni prima della partenza: la destinazione, la data di partenza e l’aeroporto.

Con Swan Tour, infine, vi è la possibilità di fare una vacanza in montagna di sette notti a partire dal prezzo di 155€ a persona.