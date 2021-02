Ask mr robot: guida all’impostazione

Per gli amanti dei videogiochi, World o Warcraft è sicuramente un must irrinunciabile. Le sue possibilità di gioco sono infinite e si declinano in moltissimi spin off di giochi legati ai personaggi (vedi per esempio il gioco di carte Heartstone).

Come ottimizzare il personaggio sul sito di Ask Mr Robot? Innanzitutto bisogna accedere al sito e importare l’armory del nostro character, sloggando l’equipaggiamento e la specializzazione che si vuole implementare. Una volta caricata la armory col vostro setup di gemme, reforge ed equipaggiamento, bisogna controllare che il Gear sia quello indossato dal nostro personaggio. Questo perché Mr Robot fa una copia automatica dei personaggi che già ha in memoria conservando dei pezzi che ormai avete cambiato, ma per risolvere il problema basta cliccare su update.

Fatti tutti questi passaggi viene caricata la Build Default che di solito non è per niente funzionale al personaggio, ecco dunque una piccola guida per migliorarla.

Build Default

Come detto se seguissimo l’impostazione di Deaful ci troveremmo a giocare a WoW con un personaggio a metà. Si tratta di un problema del sito che visti i continui cambiamenti di patch in patc non riesce a star dietro agli aggiornamenti.

A fianco della figura n.2 in alto c’è il tasto Edit Weights, cliccandoci sopra si apre un nuovo menù in cui ad ogni statistica viene associato uno score, più alto sarà il punteggio, pià alta sarà la priorità che il calcolatore darà alla stessa. In pratica i pesi dovranno rispecchiare la classifica “Intelletto – Critico – Celerità – Maestria”, cosa che vi verrà naturale con l’esperienza.

Se avete una classe con Breakpoint di celerità per gli hots o dots potrete anche impostare un BP tra le varie scelte fornitevi da Mr Robot.

Si parte da buff permanenti a quelli temporanei come 5% raid haste di razza goblin e un certo numero di breakpoint.

Breakpoint

Anche in questo caso vale la regola dell’esperienza e delle prove fatte in precedenza, solo in questo modo infatti si capisce qual è il breakpoint più alto. Selezionando il breakpoint desiderato si torna alla pagina dei pesi dove vanno messi quelli adatti alla nostra classe.

Ricordatevi che alcune classi curatrici hanno lo Spirito come Stat principale, ma metterci un Cap di massimo sarebbe un errore perché così facendo ne avrete troppo rispetto a quello che in realtà vi serve davvero.

Per le altre classi come Dps, Perizia e Cap impatto i calcoli sono sempre giusti quindi non hanno bisogno di controlli.

Scelta dei pesi

Da fare in base alle necessità, prendendo ad esempio il Monaco, che non ha bisogno di spirito, si darà più importanza alla celerità/critico e poi Maestria/spirito/cap/celerità. Su Powned.it è possibile trovare guide specifiche per ogni settore di videogioco e soprattutto per tutto ciò che è correlato a World of Warcraft, compresa l’impostazione migliore per Mr Robot. Le guide sono correlate da screenshot del sito, quindi sono molto pià intuitive di una semplice guida scritta. Inoltre su youtube si possono trovare altri tutorial con trucchetti veramente utili per giocare e vincere.