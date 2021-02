Mma Junkie è un sito sportivo americano di arti marziali sia maschile che femminile. Il sito è stato fondato nel 2006 per promuovere le arti marziali. Il sito descrive le tecniche delle arti marziali, nonché il loro utilizzo negli sport da combattimento.

Il sito Mma Junkie

Fondato nel 2006, Mma Junkie passa successivamente alla “Compagnia GANNET” nel 2011. Il sito web descrive il combattimento pieno, inoltre, raffigura l’utilizzo delle tecniche sportive delle arti marziali e degli sport da combattimento. Generalmente, le arti marziali prese in considerazione sono il Muay thai, e il judo, mentre nel combattimento vi sono la lotta libera, il pugilato, il grappling, e la kick boxe.

Mma junkie è il sito di arti marziali preferito da tutto il mondo: ha vinto la categoria “Best media Source” del World Mma Awards per tre anni consecutivi. È un sito che descrive rapidamente i costanti annunci di combattimenti, ed eventuali infortuni e notizie che via via si susseguono.

Le notizie sportive del sito

Il sito pubblica anche notizie sportive, e si accerta che le notizie arrivategli siano sempre aggiornate, e che si tratti di fatti reali.

La loro serie “FIGHT PATH” esce settimanalmente, e segue il combattente emergente, raccontando un po’ la storia della sua vita e da dove lui proviene. E’ un ottimo sistema per tenere sempre coinvolti e aggiornati i fans del sito, perché in un futuro gli emergenti potrebbero far parte di grandi spettacoli delle arti marziali e diventare dei grandi artisti.

Alcuni combattenti, di cui il sito ha dato recentemente notizia, sono: Tony Ferguson, Conor Mc Gregor, Miranda Maverick, Lauren Murphy, khabib Nurmagomedov, Justin Gaethie.

Il 19 ottobre 2020 Simone D’Anna ha affrontato a Bellator 247 l’irlandese Brian Moore. È stato un match molto intenso di cui l’atleta italiano purtroppo è stato sconfitto. Il 23 ottobre 2020 c’ è stato un altro combattimento tra due pesi leggeri Khabib e Gaethie.

Il combattimento sostenuto fra i due pesi leggeri si è svolto ad Abu Dhabi UFC 254, in palio vi era la cintura dei pesi leggeri detenuta da Khabib. Quest’ultimo si è confermato campione dei pesi leggeri UFC battendo l’americano Gaethie.

Al termine del loro incontro Khabib ha annunciato il suo ritiro dallo sport a causa della morte di suo padre per Covid. Suo padre era una figura di riferimento per il combattente russo e soprattutto è stato il suo allenatore nella sua carriera. Ha fatto 29 combattimenti e ottenuto 29 vittorie. Lascia il ring da imbattuto e riceve sui social i complimenti di Mc Gregor.