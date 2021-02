Chiara Nasti: biografia e vita privata

Chiara Nasti è nata a Napoli nel 1998, e lavora come blogger e influencer occupandosi di moda e prodotti di bellezza sui suoi canali social quali Facebook, Instagram. Chiara, da brava influencer, è molto decisa ed è molto attenta alla sua estetica, e i prodotti di cosmesi usati da lei stessa.

La carriera e la vita di Chiara Nasti

La sua carriera inizia a 16 anni, dando consigli di moda su Face Book.

Nel 2015 lavora come blogger per aziende come Tezenis Young, su Vanity Fair on line, Swarowsky, Fornarina scarpe, Smart Jewell.

Nel 2016 lavora sempre come blogger per: Guess, Miss Liu Jo Luxury, Pepe jeans London, Desigual e OPIUM. Inoltre, nello stesso anno, pubblica un libro “Diario di una fashion blogger” dedicato alle sue giovani fans dedite alla moda. Il libro contiene consigli di moda, makeup e bellezza. In seguito partecipa al suo primo reality “Dance, Dance, Dance”, e al programma “Chiambretti Night” di Piero Chiambretti.

Nel 2017 lavora per Meizu Italy, Swatch. Inoltre crea la linea PLUME Ethèrèe.

Nel 2018 partecipa all’ “Isola dei Famosi”, anche se Chiara dura solamente sei giorni, perché si ritira poiché non riesce a stare senza il suo fidanzato Ugo Abbamonte. Non appena rientra a casa ricomincia a lavorare come influencer, lavorando per la Sunsilk.

Attualmente lavora per PLUME Ethèrèe per la Collezione 2020. Tutte le precedenti esperienze, inoltre, le hanno permesso di accrescere la sua popolarità on line e lavorare anche con aziende prestigiose come: Armani, Trussardi, Maison Eispin

Vita Privata

Si è diplomata nel liceo delle Scienze Umane a Napoli. Il suo punto di riferimento è sua sorella Angela nota anche come tronista nel programma di “Uomini e donne” di Maria de Filippi

Una delle relazioni più famose che ha avuto, è stata con il calciatore Emanuele Borriello. La relazione, tuttavia, finisce, e nel 2017 Chiara, si fidanza con l’imprenditore napoletano Ugo Abbamonte, ma a febbraio 2020 si lasciano. La sua vita amorosa continua il 21 luglio 2020, quando si unisce con il centrocampista tedesco dell ’Heideneihm Niklas Dorsch conosciuto nelle vacanze estive a Mykonos.

Ha diversi tatuaggi, anche se i più importanti per lei sono: una stella sotto il braccio sinistro, un cuore sul polso destro, e alcune frecce che per lei indicano la sua famiglia sullo stesso polso, una piuma sotto il seno sinistro e un fiore tribale sul braccio destro.

Segue un regime alimentare equilibrato e dedica nel suo tempo libero il fitness. Inoltre, è solita idratarsi con acqua di cocco, che la preferisce all’acqua naturale.