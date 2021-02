Il nome Nostradamus è una forma latinizzata del nome di Michel de Notre Dame. Nato a Saint Rèmy de Provence il 14 dicembre 1503, da una famiglia di origine ebraica, Nostradamus studiò inizialmente filosofia ad Avignone, e quindi medicina praticante a Agen, poi si spostò a Salon.

Lì riuscì a curare in maniera incontestabile vari casi di peste. Non solo per questo Nostradamus è famoso, ma anche per le profezie contenute nelle quartine delle centurie astrologiche. Dal 1547, infatti, iniziò a comporre l’opera per cui ebbe molta popolarità di cui gode ancora successo nella nostra epoca. Le sue predicazioni raccolte nelle “Centuries Astrologiques” che vennero pubblicate nel 1555. A Nostradamus si fanno risalire i primi almanacchi con previsioni astrologiche – metereologiche nella forma in cui li conosciamo ancora oggi.

Le profezie di Nostradamus

Le profezie di Nostradamus si prestano a numerose interpretazioni: ci sono esempi di quartine che sono più volte e diversamente avvalorate dai fatti, ma anche avvicinate alla realtà di avvenimenti: le profezie contenute nelle Centurie vennero pubblicate in numerose correlate anche da commenti. Esse predicono l’avvenire fino al 3797 e a ogni avvenimento importante vengono riesaminate dai cultori di astronomia.

Le profezie contengono 942 quartine e sono per Nostradamus una chiara testimonianza per lasciare ai posteri le sue maniacali previsioni nei 2000 anni circa che verranno dopo al sua nascita.

I sostenitori dell’attendibilità di queste profezie attribuiscono al profeta la capacità di aver predetto un incredibile numero di eventi nella storia del mondo, tra le più famose rivelazioni di Nostradamus troviamo:

Il grande incendio di Londra L’invenzione della mongolfiera La rivoluzione Francese L’ascesa al potere di Adolf Hitler Della bomba atomica Gli attentati dell’ 11 settembre 2001

Nessuno, tuttavia, ha mai dimostrato di poter ricavare dalle quartine di Nostradamus dati attendibili per le previsioni del futuro. Si rileva infatti che queste predizioni altro non sono che esempi di chiaroveggenza retroattiva.

Le predizioni di Nostradamus sono espresse in modo confuso e lasciano alle persone comuni la libertà della loro interpretazione.

Curiosità sul profeta

Profezie di Nostradamus per il 2020 furono diverse, ma fino ad oggi, rimangono lontane dalla verità. Giusto per elencarne alcune, annunciò l’inizio di una grande guerra tra Oriente e Occidente Prossimi al conflitto sarebbero stati gli Stati Uniti e la repubblica popolare Cinese. Inoltre, dichiarò che ci sarebbe stato un grande cambiamento al vertice in Corea del Nord, e che l’Inghilterra avrebbe cambiato sovrano nell’arco di quest’anno. Infine, annunciò un terremoto devastante e con conseguenze catastrofiche sulla California.