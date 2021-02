Elena D’Amario: biografia, carriera e curiosità

Elena D’Amario è una bellissima ragazza italiana, nata a Pescara il 17 giugno 1990. Deve il suo esordio nel mondo dello spettacolo a Maria de Filippi e al suo programma “Amici”, al quale prese parte nel 2009.

Biografia di Elena D’Amario

La sua passione per la danza risale a quando aveva 10 anni; in seguito la sua passione per la danza si trasforma nel suo lavoro dando più impulso notevole fino a raggiungere un ruolo molto importante e unico nella carriera di Elena D’Amario

La sua carriera comincia nel 2008 con “il ballo delle debuttanti” di Rita Dalla Chiesa. Qui, Elena fu la vincitrice del talent show grazie alla sua grazia e alla sua bravura nella sua danza.

Il vero esordio di Elena, però, avviene con il programma di Amici di Maria De Filippi del 2009.

Nel 2009-2010 grazie ad Amici di Maria De Filippi conosce David Parsons che notò la bravura di Elena e le permise di vincere una borsa di studio per andare a New York.

Tra il 2011 e il 2019 si trasferì nella scuola Parsons Dance Company. Elena in questo periodo faceva spola tra la sua dimora Italiana e quella americana. Da febbraio 2019 la Parsons Dance Company era presente anche al teatro TEAM di Bari, e dal primo al tre marzo a Milano al teatro Nazionale Chebanca.

Attualmente è la prima ballerina della Parsons Dance Company di New York City e ballerina professionale del talent che l’ha lanciata. Al Parsons Dance Company la sua vita iniziava alle 8,00 di mattina e finisce alle 18,00 con il suo ballo e tutto quanto ruota intorno a questa realtà. Tutto questo, tuttavia, si è fermato in primavera, poiché il tour con il Parsons Dance Company è stato sospeso a causa del Covid 19. Elena, però, non si ferma, infatti è già attiva per ripartire con il programma Amici quando verranno riavviate le riprese.

Curiosità su Elena

Elena D’amario è diventata una vera e propria Influencer grazie ai social network. Su Instagram, infatti, è molto seguita, e i suoi post sono molto commentati e apprezzati. Preferisce il mare alla montagna, ma ama profondamente la natura incontaminata. Inoltre, le sue due più grandi passioni sono i viaggi, e fotografare le sue mete di viaggio.

Elena D’Amario è legatissima a sua nonna Tina, al quale ha scritto una dedica di compleanno sul suo profilo Instagram. Sua nonna ha 93 anni e vive a Termoli.

Elena ha un buon rapporto con il suo corpo, e lo mantiene solo con l’esercizio, senza fare alcun tipo di dieta.