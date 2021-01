La compagnia Coface è l’assicurazione del credito per le aziende. E’ un servizio on line di assicurazione del credito in grado di promuovere la crescita della società di un cliente, assicurandone tutte le operazioni commerciali del credito.

La compagnia assicura il credito, cioè copre il rischio di mancato pagamento alle imprese private. Ovunque sia orientata l’attività commerciale, al mercato italiano o all’estero, l’imprenditore o il Credit manager riconosce l’importanza di proteggere il proprio bilancio dai mancati pagamenti, causa di potenziali e significativi rallentamenti del Business.

Coface Assicurazioni del credito: uno sguardo più approfondito sulla compagnia

Fondata nel 1987, con sede a Milano, l’azienda ha una applicazione on line (DCON) per avviare, gestire e monitorare in tempo reale le pratiche di recupero crediti.

In Italia Coface, si occupa principalmente delle soluzioni come assicurazione dei crediti commerciali che rappresentano generalmente il “cuore “del gruppo assicurativo. Aiuta le imprese private a coprire il mancato pagamento dei loro debiti, eliminando i rischi di squilibrio nel bilancio. Tutto ciò perché Coface crede fermamente nelle piccole e medie imprese, e desidera aiutarle a crescere e prosperare.

Inoltre si occupano di cauzioni e polizze fideiussorie recupero crediti, e assicurazione del credito a breve e medio tempo.

Coface opera principalmente online, in modo da poter raggiugere i suoi clienti ovunque essi siano collocati sul territorio nazionale. Non mancano comunque filiali fisiche che sono disponibili ad aiutare il cliente con ogni sua esigenza. La rete di distribuzione conta 65 agenti, distribuiti in 38 agenzie operanti sul territorio nazionale.

I Servizi della compagnia

La compagnia si occupa principalmente di assicurazioni del credito per le piccole e medie imprese, in modo da coprire il rischio di mancato pagamento. Con una forte esperienza nell’analisi del rischio, Coface segue dall’inizio l’impresa, nella valutazione, nella gestione, nella protezione e nel finanziamento dei crediti commerciali. Tutto ciò viene realizzato attraverso quattro linee:

Assicurazione dei crediti, cauzioni e C.A.R.

Informazioni commerciali

Recupero crediti

Factoring

Nella polizza “Tradeliner” si può assicurare il rischio politico, la catastrofe naturale e il rischio di fabbricazione.

Inoltre, il funzionamento della garanzia è molto semplice: l’assicurato richiede l’affidamento su un suo cliente e di conseguenza Coface comunica all’assicurato l’importo dell’affidamento in base alla qualità dell’azienda. Nel caso si verificasse una insolvenza, Coface, seguirà la politica di recupero ai fini dell’indennizzo, ed il sinistro viene liquidato in base al fido concesso nei tempi previsti dalla polizza.

Contatti di Coface assicurazioni del credito

Sul sito di Coface si possono trovare facilmente i contatti della compagnia. Per contattare il servizio clienti bisogna telefonare al numero 0248335290.

Inoltre, grazie al servizio tutto credito.com, si potrà accedere on line in modalità 100% digitale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’agenzia per email attraverso l’indirizzo infoitaly@coface.com.