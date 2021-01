eToro, raggiunto il milione di trader in Italia

La pandemia da coronavirus e le limitazioni a cui ci siamo dovuti abituare in questi mesi hanno rivoluzionato il modo di approcciarsi alla finanza personale ed al mondo degli investimenti. Anche i mercati finanziari hanno risentito molto della pandemia ed hanno mostrato delle oscillazioni notevoli: basti pensare al Nasdaq di New York che all’inizio della pandemia ha perso circa il 30% in un mese per poi crescere dell’86%, soprattutto grazie alla nuova liquidità immessa sul mercato da parte delle banche centrali.

Un fenomeno che si è osservato durante questi mesi è l’aumento dell’interesse per il trading online. Le limitazioni degli spostamenti e la conversione in smart working del lavoro in sede hanno consentito alle persone di avere più tempo libero a disposizione e molte di esse hanno deciso di avvinarsi al mondo degli investimenti. Le piattaforme di investimenti online sono state ben felici di accogliere nuovi clienti ed in particolare il broker eToro è riuscito a distinguersi dagli altri per la qualità del suo servizio e per gli strumenti resi disponibili.

Questa crescita ha consentito al broker di raggiungere l’importante traguardo di un milione di traders in Italia e di riconfermarsi come una delle migliori piattaforme per gli italiani che desiderano investire online direttamente da pc o da smartphone. A questo successo ha contribuito anche la scelta di lasciare l’importo minimo su etoro, che risulta essere molto basso, così da evitare di introdurre una barriera economica d’ingresso che avrebbe spaventato i piccoli investitori.

I punti di forza del broker eToro

Sono diversi i punti di forza di eToro che hanno reso questo broker uno dei più apprezzati in Italia e che gli hanno consentito di raggiungere il milione di clienti. Si tratta innanzitutto di una piattaforma semplice da utilizzare e che consente di fare trading sia da pc che da smartphone. In questo modo i clienti possono tenere sotto controllo le loro operazioni finanziarie da pc quando si trovano a casa, ma anche da smartphone in qualsiasi momento della giornata, per non perdere il momento giusto per fare compravendita di asset.

Un altro grande vantaggio di questa piattaforma è l’elevato numero di asset con cui si può fare trading attraverso il proprio conto di investimento. Il broker eToro consente infatti di operare con gli asset tradizionali, di fare compravendita di coppie di valute fiat ed anche di operare con gli asset finanziari più innovativi, ad esempio le criptomonete. In questo modo sarà semplice diversificare il proprio portafoglio, investendo il proprio patrimonio sia su asset più rischiosi e dal rendimento potenzialmente più elevato, sia su asset che propongono un rendimento inferiore ed un rischio più contenuto.

eToro dà agli investitori meno esperti la possibilità di far crescere il loro patrimonio sfruttando la funzione che consente di copiare le operazioni finanziarie dei traders esperti. Questa funzione è conosciuta come CopyTrader e rappresenta una delle peculiarità di questo broker: gli investitori esperti si possono trasformare in influencer finanziari, creare una loro community e diventare fonte di ispirazioni per chi sta muovendo i primi passi nel mondo degli investimenti e desidera ricevere dei suggerimenti per investire riducendo la possibilità di commettere errori.

Nel corso del 2019 la percentuale media di profitto annuo dei cinquanta traders della piattaforma più copiati è stata del 29.1%, un dato che è una chiara dimostrazione delle potenzialità della funzione CopyTrader. Trattandosi di investimenti finanziari non si potrà mai avere la certezza che le posizioni aperte dagli investitori esperti si riveleranno effettivamente proficue, il capitale investito viene sempre messo a rischio e chi decide di operare con il trading online deve essere consapevole della possibilità di perdere denaro sbagliando le previsioni sull’andamento del mercato.