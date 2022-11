5 buone ragioni per scegliere le bomboniere solidali di Save the Children

Che si tratti del Battesimo, della Comunione o del matrimonio, le bomboniere sono un vero e proprio must have in qualsiasi occasione speciale. Non si può rinunciare ai portaconfetti da regalare ai propri ospiti infatti, non solo perché questa è una tradizione che viene portata avanti da decenni ma anche perché si tratta di un pensiero per ringraziare i partecipanti all’evento.

Al giorno d’oggi ne esistono di varie tipologie differenti, ma una cosa è certa: le bomboniere solidali di Save the Children meritano più di altre di essere prese in considerazione e oggi vediamo perché.

#1 Permettono di aiutare i bambini meno fortunati

Le bomboniere solidali hanno una particolarità che le rende uniche. L’intero ricavato della loro vendita viene infatti utilizzato da Save the Children per finanziare i vari progetti umanitari ed aiutare nel concreto i bambini meno fortunati in Italia e nel mondo. Scegliendo le bomboniere solidali di Save the Children dunque si compie un vero e proprio gesto di beneficenza. Questo è senza dubbio un primo motivo per cui vale la pena scegliere i portaconfetti solidali.

#2 Non costano più delle bomboniere tradizionali

È importante precisare che, nonostante il loro scopo decisamente nobile, le bomboniere solidali di Save the Children non hanno un prezzo superiore a quello dei portaconfetti che si possono trovare nei negozi specializzati. Non si spende dunque di più, ma nel contempo si fa beneficenza e si scelgono delle bomboniere bellissime, che non hanno nulla da invidiare a quelle tradizionali.

#3 Esistono varie tipologie per tutti i gusti

Sul portale dedicato di Save the Children è possibile trovare moltissime tipologie di bomboniere solidali: dai sacchettini di juta che vanno tanto di moda in questi ultimi anni alle scatoline e via dicendo, con vari nastrini di differenti colori a seconda dell’occasione. C’è dunque l’imbarazzo della scelta ed è possibile scegliere le bomboniere che si preferiscono, tra tanti modelli che sono uno più bello dell’altro.

#4 Si possono acquistare comodamente online

Un altro ottimo motivo per cui conviene prendere in considerazione le bomboniere solidali di Save the Children è che sono comodissime perché si possono ordinare direttamente online sullo shop ufficiale con tanto di personalizzazione inclusa. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, perché quando si è alle prese con l’organizzazione di un evento le cose a cui pensare sono moltissime. Poter ordinare le bomboniere online e riceverle comodamente a casa è sicuramente un plus non da poco.

#5 Permettono di trasmettere un valore profondo agli invitati

Scegliendo le bomboniere solidali anziché i classici portaconfetti è inoltre possibile trasmettere un valore decisamente profondo a tutti i propri ospiti. Indipendentemente dall’occasione, con le bomboniere solidali si compie un gesto di beneficenza a tutti gli effetti e questo viene certificato e reso noto a tutti gli invitati. I portaconfetti infatti sono accompagnati da un bigliettino che ne attesta il valore dunque è possibile trasmettere un esempio positivo. Chissà che qualche amico o parente non scelga di fare lo stesso?