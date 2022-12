Non tutti lo sanno ma i problemi di Cervicale potrebbero causare un momentaneo indebolimento degli occhi, con eventuali problemi visivi. Tutto questo succede a causa delle tensioni nei muscoli del collo, che provocano un affaticamento del sistema nervoso centrale. Lo stesso che controlla i nostri sensi, tra cui anche la vista.

La tensione al collo o alle spalle altera il flusso sanguigno diretto al sistema centrale nervoso. Da qui, la sensazione di dolore alla testa o intorno agli occhi e di deficit visivo.

La sensazione di disagio viene accompagnata da mal di testa, dolore pulsante alle tempie, visione offuscata, emicrania, nausea e vomito.

Cervicale e deficit visivo: le cause

La principale causa di cervicale, e di conseguente deficit visivo, è la postura. Il lavoro da scrivania, passare troppo tempo sdraiati sul divano, o magari semi seduti in posizioni dannose per la schiena, possono portare a tensioni sulle spalle e quindi al collo.

Anche movimenti bruschi e sbagliati, attività fisica troppo intensa o sollevamento pesi in modo sbagliato possono contribuire al problema.

Allo stesso modo, problemi di vista come ipermetropia e presbiopia non trattati, possono portare ad assumere posture sbagliate per leggere correttamente o vedere una determinata.

Anche rimanere troppo tempo davanti ai dispositivi elettronici può provocare posture sbagliate, accucciate o con la schiena incurvata verso lo schermo. Anche in questo caso vi è la possibilità di creare tensioni al collo e alle spalle, con conseguente mal di testa e affaticamento agli occhi.

Cervicale e problemi agli occhi: cosa fare

Ci sono tante cose per alleviare le tensioni alla cervicale, e ridurre il mal di testa. La prima cosa è applicare creme antinfiammatorie con un leggero massaggio per ridurre il dolore nell’immediato.

Se non dovesse bastare, si può comunque trovare giovamento in un massaggio effettuato da un esperto o da un fisioterapista.

Vi sono anche tantissimi esercizi da fare per alleviare le tensioni muscolari di spalle e collo. Questi esercizi devono essere fatti quotidianamente, e con costanza fino alla scomparsa del disagio.

Inoltre, si può ricorrere a rimedi medici con il consiglio di un medico, oppure a trattamenti erboristici come l’artiglio del diavolo o pastiglie di curcuma che aiutano a ridurre le tensioni e a sfiammare la parte interessata.

In ogni caso, il miglior rimedio resta sempre la prevenzione. Prevenire il problema evitando di assumere posture sbagliare, aiuta a evitare la cervicale e i conseguenti problemi di vista.

Infine, è sempre bene fare una pausa ogni venti minuti circa quando si passa molto tempo davanti ai dispositivi elettronici.