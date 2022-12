La corona d’alloro è il simbolo dei laureati per eccellenza, nonché una tradizione. Viene indossata al termine della discussione della tesi, nel momento della cerimonia di proclamazione.

Tradizionalmente la corona è fatta di rametti di alloro intrecciato, con un fiocco rosso nella parte posteriore.

Ma perché si indossa? I Laureandi seguono scrupolosamente questa tradizione, molto spesso senza nemmeno conoscerne il significato o l’origine di questa usanza.

Da tradizione, la corona non viene acquistata dal neo laureato, bensì dai presenti alla cerimonia. Saranno questi ultimi, infatti, ad incoronare il festeggiato, che la donano insieme ad un mazzo ad un bouquet di fiori.

La corona di alloro è simbolo della sapienza acquisita dopo tanto sforzo, e del raggiungimento della gloria.

Corona d’alloro: le origini della tradizione

La tradizione di indossare la corona d’alloro alla laurea ha origini molto antiche, derivando addirittura dalla mitologia greca. In questo tempo, la pianta era reputata sacra, in quanto era rigogliosa e fruttifera per tutto l’anno. Proprio per questo motivo, la pianta rappresentava la forza, la saggezza, e l’eternità.

Veniva utilizzata per incoronare i vincitori dei giochi panellenici nell’antica Grecia, e poi per i giocatori olimpici.

Il culto di questa pianta sacra fu diffuso anche nell’antica Roma, utilizzato per incoronare i guerrieri più valorosi. Anche il colore rosso legato alla celebrazione della laurea trae origine da questo periodo storico. Il rosso, infatti, identificava le più alte cariche politiche.

Con il tempo, “l’ottenimento della corona d’alloro” diventò lo scopo di vita di molti poeti. L’alloro, infatti, allora conosciuto come Lauro, era il simbolo per eccellenza di sapienza, massima conoscenza e gloria assoluta. Poterla indossare, per un poeta era un onore assoluto poter conquistare tanta gloria grazie alle sue parole e al suo ingegno.

Un poeta che aveva ottenuto la corona d’alloro per i suoi meriti, si diceva laureato, appunto benedetto dall’alloro.

Quanto costa una corona d’alloro e dove acquistarla

La corona d’alloro può essere acquistata da un fiorista, un negozio di articoli universitari, oppure sul web.

Il prezzo varia in base alla lavorazione della corona. Se grezza, quindi composta solo da rami di alloro, il suo costo si aggira intorno ai 15€ o 20€.

In alternativa, se si ha a disposizione una pianta di alloro, la corona può essere realizzata anche manualmente, legando uno o più pezzi di ramo della pianta ad un filo verde metallico. A questo punto, quando l’alloro è ben fissato alla struttura di filo di ferro, è possibile aggiungere eventuali bacche rosse o nastri rossi.