Affittare una casa a Salerno: consigli per non sbagliare

Sono numerose le persone che, ogni giorno, si trovano davanti all’esigenza di affittare una casa in città. Per quanto riguarda i numeri del mercato, è doveroso ricordare che Salerno si contraddistingue per un quadro non tanto diverso rispetto a quello di altre città italiane: i numeri sono in ripresa, rispetto al periodo pre pandemico i canoni sono più alti e sono mutate le esigenze. Le richieste di appartamenti piccoli sono diminuite e si punta su immobili caratterizzati, se non da un’estensione ampia, almeno dalla presenza di un balcone fruibile.

Quando si decide di affittare casa a Salerno, ci sono diversi aspetti tecnici dei quali è bene tenere conto per evitare di sbagliare. Scopriamone assieme alcuni nelle prossime righe.

L’importanza di leggere la mappa giusta

Come in qualsiasi ricerca, anche in quella che riguarda l’immobile da affittare è necessario leggere la mappa giusta. Nelle situazioni in cui si ha la necessità di trovare un appartamento in affitto a Salerno, è opportuno selezionare con molta cura le fonti degli annunci e, se possibile, orientarsi verso portali come Immobili Ovunque.

Questo sito di annunci immobiliari dedicato sia alle locazioni sia alle vendite, ha un oggettivo pro, ossia il fatto di essere caratterizzato solo da annunci postati da agenzie. Alla base c’è quindi una scrematura degli immobili sulla base della qualità che, non sempre, si può apprezzare quando si ha a che fare con annunci di privati.

Riflettere sulle proprie abitudini

Nel momento in cui si ha intenzione di affittare casa a Salerno, è opportuno riflettere bene sulle proprie abitudini. Se, per esempio, si ha la possibilità per motivi di lavoro di tenere spesso la macchina in garage, il centro storico, zona caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici di pregio e da frequenti eventi culturali di spicco, può rivelarsi un’ottima scelta.

Se, invece, non si può non ricorrere a mezzi privati per muoversi tutti i giorni, vanno meglio altri quartieri.

Il futuro dei figli

Nel momento in cui si decide di prendere in affitto una casa a Salerno, è doveroso riflettere anche sul futuro dei figli se li si ha. Come ben si sa, la scelta dell’affitto può durare anche per tanti anni. Chi ha figli piccoli, deve considerare che cresceranno e scegliere un quartiere vivace e nel contempo sicuro per gli adolescenti. In questo novero è possibile includere la zona di Corso Vittorio Emanuele, un contesto dove, per un quadrilocale, si spendono circa 700 euro al mese.

Presenza di servizi

Fondamentale quando si sceglie il quartiere dove affittare casa a Salerno è la presenza di servizi in zona. Oltre al centro storico, area della città dove può essere difficile trovare casa per motivi di budget, è il caso di citare il quartiere di Pastena.

Vicinanza rispetto al mare

La vicinanza rispetto al mare è un altro fattore da prendere in esame quando si decide di prendere in affitto un immobile a Salerno. Essenziale è però trovare una zona che soddisfi anche dal punto di vista dei servizi. Una scelta ottimale – ricordiamo che tutto poi dipende dalle esigenze specifiche del singolo cliente – è la zona del Mercatello. In questo caso, un aspetto positivo da considerare è la presenza del parco che dà il nome al quartiere, area verde famosa anche per la possibilità di fare sport all’aperto in gruppo.

Tempo al tempo

Ricordiamo infine il valore del prendersi tempo. Anche se l’affitto è oggettivamente diverso dall’acquisto e può non essere per sempre, è bene non avere fretta, visionare più case ed evitare di ascoltare solo la pancia. Come abbiamo appena visto, ci sono aspetti più razionali – legati anche al futuro non prossimo – che devono essere per forza di cose considerati se si ha intenzione di scegliere l’immobile giusto.