Le urne cinerarie nella storia dell’arte

La cremazione è la pratica funeraria più antica e che nel corso del tempo ha assunto un’importanza sempre più evidente grazie soprattutto all’idea di un legame che dura nel tempo, una forma di legame basato sulla possibilità di non poter “perdere di vista” il defunto.L’uso di urne per la custodia dei resti è direttamente correlata all’esigenza di decorarle e di dar loro una forma ben definita.

Esempi di urne cinerarie

Quando si pensa alle urne cinerarie vengono subito in mente quelle rinvenute nei sarcofagi etruschi che vi sarà sicuramente capitato di vedere e addirittura studiare.

Sulle urne cinerarie etrusche è facile visionare la rappresentazione di diversi episodi e personaggi che traggono ispirazione dalla mitologia greca o che ne sono direttamente tratti.

Le raffigurazioni, inoltre, avevano lo scopo di rappresentare le metafore delle virtù del defunto di cui viene narrata la vita e di conseguenza i valori della comunità di appartenenza.

Spostandoci in Germania, invece, troviamo qui delle caratteristiche urne cinerarie a forma di casa datate VII secolo a.C.

La forma caratteristica era probabilmente un elemento artistico dovuto ad una forma di venerazione religiosa derivante dal contatto con le popolazioni polacche vicine.

Ceneri del defunto: è possibile tenerle in casa?

Uno dei motivi per cui, a volte, si ricorre alla cremazione è quello di poter tenere il defunto con sé, magari a casa all’interno di una bella urna, proprio come spesso ci capita di vedere nei film americani.

Ma è possibile tenere le ceneri di un defunto in casa?

La legge attuale consente di affidare l’urna con le ceneri del defunto, ammesso che vi sia il rispetto delle modalità stabilite dalla legislazione regionale e comunale competenti.

Esistono, tuttavia, delle regole generali da rispettare per quanto concerne l’affidamento delle ceneri: