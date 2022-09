Aforismi donne: ecco i più famosi di sempre!

Dicono che dietro ogni grande uomo, c’è una donna forte, e che una donna può sollevare il mondo con un solo dito. Scrivono poesie per questi esseri meravigliosi, canzoni, romanzi e racconti mozzafiato, le lodano, molti addirittura le pregano come divinità, altri le amano come se fosse un tesoro prezioso. E come dare torto? Le donne sono capaci di dare la vita, di accudire, di portare avanti una carriera, di improvvisarsi in imprese di cui nessuno le crede capaci, e allo stesso tempo occuparsi della casa, dei figli, del partner, e del prossimo. Sanno essere figlie, madri, sorelle, amiche e molto altro tutto allo stesso tempo senza mai tradire loro stesse. Sanno essere belle dentro e fuori, ed affrontare ogni pericolo e situazione a testa alta. Insomma, si meritano ogni parola bella che sia mai stata scritta per loro. Molti uomini hanno deciso di scrivere aforismi sulle donne degni di tanta bellezza e audacia, degni di queste creature così preziose per il mondo.

In alcuni casi si tratta di intere poesie, in altri di semplici frasi dette in un momento di ispirazione. In ogni caso, gli aforismi sulle donne sono numerosi, e famosi in tutto il mondo.

Aforismi sulle donne scritti dagli uomini

Charles Bukowski descrive tutta l’essenza della donna in poche semplici parole: “La donna è poesia. La donna è amore. La donna è vita”. In tre semplici frasi descrisse la sua grandezza, e la sua importanza in questo mondo.

Anche Sigmund Freud pronunciò alcune parole dedicate all’unicità del genere femminile: “l’essere amata è per la donna un bisogno superiore a quello di amare”.

Infine, Oscar Wild, grande amante del genere femminile, scrisse: “dare alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto”.

Aforismi sulle donne scritti dalle donne

Anche le donne hanno voluto dire la loro sulla loro importanza in questo mondo. Le frasi più famose sono di Audrey Hepburn e di Merilyn Monroe, due grandi donne che hanno passato la storia per la loro bellezza e per il loro talento.

Audrey affermò: “La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa, né dall’aspetto che possiede, o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore”.

Marilyn, invece, fece un’affermazione più ironica, ma vera, in quanto ogni uomo desidera al suo fianco una donna. Disse: “La donna è la rovina dell’uomo, ma resta il fatto che l’uomo senza la donna è rovinato”.