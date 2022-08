Aforismi sui cani: quali sono i più belli?

I cani da sempre fanno parte della nostra vita: fin dai tempi più antichi, l’uomo ha selezionato alcune razze di lupo, per creare un valido compagno di lavoro e di vita. Sono fedeli elementi di compagnia, strumenti per la guardia e protezione, preziosi lavoratori nel settore della caccia e dell’allevamento, e segnalatori di intrusi. Con gli anni sono diventati anche compagni di sport, e soggetti da bellezza. Giusto o sbagliato che sia, che la vite dei cani e dell’uomo camminano fianco a fianco da millenni è un dato di fatto, e ne sono una prova le tante scritture, foto, e reperti archeologici (come il ritrovamento dello scheletro di un bambino abbracciato ad un lupo). Non dovrebbe apparire strano, dunque, che tanti letterati e storici famosi hanno sentito il bisogno di dedicare alcune parole a questi preziosi amici a quattro zampe. Di aforismi sui cani, infatti, ce ne sono tantissimi, e tutti da scoprire.

Aforismi sui cani più famosi

Diceva Sigmund Freud che “il sentimento per i cani è quello stesso che nutriamo per i bambini”, ed è vero: ci sentiamo responsabili di loro, della loro salute, e della loro stessa vita. Molto spesso tendiamo a paragonarli ai bambini, oppure, inconsciamente e ingiustamente, finiamo per umanizzarli proprio per questo motivo.

Oltre a sentirci responsabili per la loro vita, godiamo del loro affetto e delle sensazioni positive che scatenano nel nostro animo. Probabilmente, è proprio per questo motivo che Schopenhauer scrisse “chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato”, perché l’emozione che proviamo per loro è simile all’amore. Anche Seneca affrontò l’argomento, e dichiarò: “l’amore per un cane dona grande forza all’uomo”. Le emozioni positive che provocano la vicinanza di un cane, infatti, sono in grado di dare energia positiva anche a chi sta male.

Il cane è un animale sacro non solo per noi europei, ma anche per altre comunità. Il cane è spesso inteso come simbolo di protezione, di prosperità, e di spiritualità. Il cane, inoltre, può richiamare la quiete e la pace, proprio per il suo principale e più naturale istinto ad evitare lo scontro. Proprio per questo motivo, Gandhi scrisse “l’odio verso i cani è la sconfitta dell’intelligenza umana”.

Aforismi sui cani meno conosciuti

Esistono anche aforismi sui cani meno famosi, o comunque scritti da persone anonime, ma che comunque sono passati alla storia. Uno di questi è “Chi pensa che i cani non abbiano un’anima, non ha mai guardato un cane negli occhi”.

Un altro esempio è “il tuo cane sarà sincero fino all’ultimo battito del suo cuore. Ciò che tu gli devi è di meritare tanta devozione”.

Infine, spesso sui social si leggono frasi sui cani utilizzate da più persone, come per esempio: “la cosa più difficile dell’avere un cane è perderlo”.