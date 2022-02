Alessio Bernabei: biografia, altezza, età, vita privata e carriera, pagina wikipedia e Instagram

I ritmi a cui siamo abituati oggigiorno sono davvero frenetici: ogni giorno ci svegliamo, velocemente facciamo colazione e andiamo a lavoro, sino a tarda sera. Tuttavia, in gran parte dei casi, avremmo bisogno anche di riposarci, di regalarci del meritato relax ed è proprio per questo motivo che esiste l’intrattenimento. Guardare un po’ di TV o, in generale, farci un giro di social ci aiuta a staccare la mente da quello che è il contesto generale. Oggi ci occupiamo di una figura davvero molto conosciuta, ossia quella di Alessio Bernabei: scopriamo insieme tutto sulla biografia, sull’età, altezza, vita privata e carriera, pagina wikipedia e Instagram.

Ci sono alcune figure che risultano subito molto simpatiche di primo impatto, tanto da rimanere nei nostri cuori: nascono, per questo motivo, i reality show che ci portano in un mondo coì vicino al nostro e ci avviciniamo a quella che è la realtà dei protagonisti e questo è proprio il caso di Alessio Bernabei.

Chi è

Alessio Bernabei è un cantante italiano, nato il 4 settembre del 1992: egli è stato, appunto, front man dei Dear Jack, gruppo in attività dal 2012 al 2015.

Biografia

La vita di Alessio viene subito coinvolta dalla musica: egli, infatti, si avvicina allo studio della musica imparando a suonare numerosi strumenti, fra cui il pianoforte, la chitarra e il basso. Capisce subito che quella è la sua vera passione e proprio per questo motivo decide ben presto di partecipare ad X Factor, dove tuttavia viene prontamente escluso.

La sua passione, tuttavia, non si ferma qui e decide di continuare a portare a termine il proprio sogno: così nel 2012 fonda i Dear Jack. Il gruppo partecipa alla tredicesima edizione di Amici, conquistando notorietà e il grande amore da parte del pubblico.

Tempi odierni

Nel 2015 la band si divide, tuttavia Alessio continua la sua carriera e intraprende la strada del solista. Partecipa anche al festival di Sanremo con il singolo Noi siamo Infinito.

Social

Alessio Bernabei possiede numerosi social, nonché la propria pagina Wikipedia. Su Instagram ha ben 466 mila follower.