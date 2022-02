L’ordine avvocati di Brescia è sito in via San Martino della Battaglia, 18. e racchiude sia gli avvocati che desiderano iscriversi, sia i praticanti.

L’Ordine avvocati di Brescia è dotato di un consiglio, di una biblioteca, di una segreteria e di un centro formazione.

Dal sedici novembre si sono aperte le iscrizioni per gli esami di idoneità, e per iscriversi alle liste degli avvocati difensori d’ufficio.

Si tratta di un ordine professionale con istituzione di autogoverno della libera professione. Gli avvocati che ne vogliono far parte devono necessariamente essere iscritti all’albo professionale.

Ordine degli avvocati di Brescia: i vari comparti

L’ordine degli avvocati di Brescia è composto da diversi comparti.

In biblioteca si può accedere previo appuntamento, e raccoglie libri, documenti riviste e testimonianze di memoria storica riguardante il diritto. Qui, possono accedervi laureandi, magistrati, avvocati di stato, e iscritti all’Ordine da cui viene gestita.

La segreteria, invece, si occupa della modulistica di iscrizione, e dei moduli vari per avvocati e praticanti.

Il centro di Formazione può essere interpellato per istanze, richieste di informazioni, e per iscriversi ai corsi. Attualmente è possibile iscriversi ad un corso biennale per difensori d’ufficio.

Infine, il consiglio dell’Ordine, è un ente pubblico non economico, e si assicura che i principi della legge forense, e che che le regole deontologiche siano rispettate. Il consiglio, inoltre, si occupa del mantenimento degli elenchi e dei registri degli Albi. Infine, si occupa di approvare i regolamenti interni.

Modulistica e prezzi per l’iscrizione

Per iscriversi all’Ordine degli avvocati di Brescia è necessario presentare domanda scaricando la modulistica dal loro sito web. In base al tipo di iscrizione, scaricare il giusto modulo tra:

iscrizione praticanti abilitati,

iscrizione praticanti semplici,

iscrizione avvocati

Insieme al modulo di iscrizione bisogna portare una marca da bollo da 16€, e i propri documenti (carta di identità e codice fiscale). Inoltre, verrà richiesto il certificato di superato esame.

Per iscriversi è necessario pagare la tassa di concessione governativa, di cui bisognerà portare la quietanza di pagamento, di 168€.

Inoltre, viene richiesta una foto formato tessera.

Il contributo annuo varia in base alla data di nascita, e varia da 80€ a 300€. Gli avvocati cassazionisti pagano 315€, mentre i praticanti abilitati soltanto 40€. Gli avvocati nati prima del 1939 sono esentati dal pagamento della tassa annuale.

Il pagamento può essere fatto tramite PagoPa, o bollettino postale. Inoltre, si può pagare direttamente tramite lo sportello della propria banca, o tramite area riservata SFERA, o i punti vendita SISAL e Lottomatica.