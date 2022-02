Come risparmiare sull’assicurazione auto nel 2022

La tua assicurazione auto costa troppo? Allora ti conviene sicuramente cambiarla: grazie all’abolizione del tacito rinnovo puoi farlo senza dover pagare alcuna penale ed è diventato tutto decisamente più semplice. Non devi infatti inviare disdetta alla tua compagnia assicurativa: è sufficiente che scegli un’assicurazione migliore ed il gioco è fatto. Come ridurre però al minimo il costo della polizza? Ecco alcuni consigli per risparmiare nel 2022.

# Confrontare i preventivi online

Se hai intenzione di cambiare assicurazione auto, la prima cosa che devi fare è trovarne una che sia più vantaggiosa a livello economico ma che al tempo stesso sia in grado di offrirti una buona copertura. Questo significa che i massimali non devono essere troppo bassi e che, al contrario, le franchigie non devono essere troppo alte. Fortunatamente, oggi è piuttosto semplice trovare la soluzione migliore: basta confrontare i preventivi per l’assicurazione auto su Facile.it. Il servizio è gratuito e nel giro di pochi minuti è possibile avere una panoramica dei prezzi di tutte le migliori polizze, con tanto di massimali, franchigie e altri dettagli specificati. In questo modo puoi scegliere quella più conveniente, evitando inutili perdite di tempo.

# Eliminare le garanzie accessorie inutili

Ad incidere notevolmente sul premio finale dell’assicurazione auto sono soprattutto le garanzie accessorie che si scelgono di includere nel proprio pacchetto. Alcune di queste sono effettivamente utili, ma spesso e volentieri le compagnie inseriscono anche qualche copertura della quale si potrebbe fare a meno. Vale dunque la pena controllare attentamente le varie garanzie accessorie incluse nel pacchetto ed eventualmente togliere quelle superflue. È bene precisare, a tal proposito, che non esistono tutele più importanti a livello universale: tutto dipende dal tuo stile di guida, dalle tue abitudini, dalla città in cui vivi e via dicendo.

# Scegliere il pagamento in un’unica soluzione

Per risparmiare sull’assicurazione auto conviene scegliere di pagare il premio in un’unica soluzione, perché spesso e volentieri la rateizzazione comporta dei costi extra. Se quindi decidi di corrispondere il premio gradualmente, potresti dover pagare degli interessi che invece pagando tutto insieme non dovresti sostenere.

# Ereditare la classe di merito migliore

Ormai è risaputo: la classe di merito di appartenenza incide in modo notevole sul premio finale dell’assicurazione auto ed il problema è che i neopatentati o comunque coloro che si assicurano per la prima volta sono costretti a partire dalla classe più bassa. Ciò significa pagare un premio decisamente più oneroso, ma fortunatamente esiste una soluzione anche per questo. Grazie infatti alla Legge Bersani e alla successiva RC Auto Familiare che l’ha di fatto confermata è possibile oggi ereditare la classe di merito di un componente del proprio nucleo familiare. Si tratta di una soluzione decisamente vantaggiosa, perché consente di risparmiare parecchio sull’assicurazione auto partendo già da una classe superiore.

# Valutare l’installazione della scatola nera

Per risparmiare sull’assicurazione auto ti conviene anche valutare l’installazione della scatola nera, ossia del dispositivo GPS. Molte compagnie offrono sconti speciali per chi sceglie questa opzione, che in futuro sarà sempre più diffusa se non addirittura obbligatoria.