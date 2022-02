Sirolo spiagge: quali sono? Che servizi offrono? Come prenotarle

Viaggiare si prefigura, indubbiamente, come una delle attività maggiormente amate dalla popolazione: se ci pensiamo bene, attendiamo tutto l’anno il fatidico momento per prenotare le vacanze. Viaggiare ci permette di ampliare gli orizzonti culturali, scoprire nuovi mondi e nuove abitudini sempre differenti dalle nostre. Oggi, come avrete ben capito, ci occupiamo di viaggi ed in particolar modo delle spiagge del Sirolo: vediamo insieme che servizi offrono e come prenotarle.

Quando si parla di vacanze, tutti noi ascoltiamo attentamente: ogni anno, infatti, tutti noi decidiamo dove andare in vacanza. Molti preferiscono le mete europee, grandi città caratterizzate da molta movida e nuovi servizi; ma c’è una fetta altrettanto ampia che invece preferisce rimanere in Italia, nella nostra meravigliosa penisola. Oggi ci occupiamo delle spiagge del Sirolo, entriamo subito nel vivo della guida.

Dove si trova

Sirolo è piccolo comune italiano, situato nelle Marche, in provincia di Ancona: esso conta poco più di 4000 abitanti. Questo comune ha delle radici davvero molto profonde, una delle presenze più radicate e antiche nelle Marche e, in generale, nella nostra Italia. Si parla addirittura della Preistoria, per quanto riguarda Sirolo: furono trovate, infatti, numerosi ritrovamenti databili circa a 100.000 anno fa. Proprio per questo motivo sono presenti numerose opere, un vero e proprio percorso archeologico nella più grande necropoli picena.

Turismo

Sirolo si prefigura, indubbiamente, come una delle mete maggiormente amate da parte dei turisti: sono numerosi, infatti, i luoghi da poter visitare e che ogni anno attirano numerosi visitatori. Fra i principali monumenti di interesse da parte dei visitatori troviamo certamente i luoghi di culto, sono presenti numerose chiese, come ad esempio la Chiesa di San Nicola di Bari, patrono della città.

Spiagge

Ma senza alcun dubbio, il posto di interesse per tutti i turisti sono proprio le spiagge. Fra le più belle troviamo la spiaggia di San Michele e dei Sassi Neri.

Spiaggia Sassi Neri

Come può far dedurre già il nome, il nome della spiaggia deriva dal colore scuro delle rocce del fondale. Questa spiaggia è davvero molto vicina alla spiaggia di San Michele e può essere tranquillamente raggiunta a piedi. Se state valutando di trascorrere qui le vostre fiere, sono presenti numerosi stabilimenti balneari.

Spiaggia San Michele

La Spiaggia San Michele si prefigura come una delle spiagge maggiormente amate proprio per la presenza della ricca vegetazione. Venendo alla spiaggia di San Michele troverete una bellissima macchia verde ad attendervi. Anche per la spiaggia di San Michele sono presenti numerosi stabilimenti balneari.