Gori acqua: di che cosa si occupa? Come si richiedono i suoi servizi?

L’acqua è un bene davvero fondamentale: se ci pensiamo bene, alcuni giorni possiamo avere voglia di non mangiare così tanto, ma mai di bere. L’acqua rappresenta la linfa vitale del nostro corpo, il mezzo che ci alimenta e che ci sostiene, che ci permette di vivere nella maniera più tranquilla possibile la nostra vita. Ma oltre ad essere il mezzo indispensabile al nostro sostentamento, bere è anche necessario per espletare tutti i servizi di ogni giorno: l’acqua ci serve per lavarci, per cucinare. Oggi ci occupiamo proprio di acqua ed in particolar modo di Gori Acqua: vediamo insieme di che cosa si occupa e come si richiedono i suoi servizi.

Alla domanda “di cosa non puoi fare a meno nella tua vita”, tutti rispondono cose con un evidente significato ma che non posseggono una vera pertinenza: l’unica cosa di cui non possiamo fare a meno è proprio l’acqua. Avere a disposizione dell’acqua, fresca e potabile quindi è davvero necessario e proprio per questo motivo nascono gli acquedotti. Furono i romani a costruire i primi acquedotti e ancora oggi ci rifacciamo al loro utilizzo e alle loro tecniche: oggigiorno i mezzi a nostra disposizione sono molti rispetto al passato, tanto da garantire ormai l’acqua corrente in tutte le case da ormai secoli e secoli. Ora entriamo nel vivo della guida e scopriamo insieme tutto su Gori Acqua.

Cos’è

GORI Acqua è un ente presente in Campania, che si pone l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, l’innovazione e la tutela di una risorsa davvero fondamentale, cioè l’acqua. Questa società garantisce il servizio idrico integrato in ben 74 comuni della Campania.

Vantaggi

GORI Acqua offre davvero numerosi vantaggi, infatti sono numerose le offerte presenti per i vari nuclei familiari, in particolar modo per il bonus acqua: questo bonus, infatti, è pensato per le famiglie le cui condizioni economiche sono fortemente svantaggiose e quindi si presenta come una componente tariffa negativa, proprio in favore dell’utente.

Obiettivi e sostenibilità

Come già sottolineato, GORI Acqua è una società che si pone innanzitutto l’obiettivo di garantire e promuovere la sostenibilità: è proprio per questo motivo che uno dei cardini della sua politica è l’idrability. Quando parliamo di idrability, parliamo proprio della capacità fisica o mentale di poter fare qualcosa; per la società, quindi, parlare di idrability significa proprio porsi il costante obiettivo di soddisfare e poter attuare i propri obiettivi, i propri impegni e le proprie ambizioni.