Faretti da incasso per la casa: quali sono i migliori?

I faretti da incasso meritano di essere inseriti nel novero dei sistemi di illuminazione che regalano una piacevole atmosfera in casa e, al tempo stesso, trasmettono una sensazione di calore unica. Caratterizzati da un aspetto moderno, si fanno apprezzare per il loro impatto discreto, non risultando troppo visibili. In passato i faretti avevano il difetto di consumare troppo: un inconveniente che è stato superato con l’introduzione della tecnologia led, che abbina risparmio energetico e impatto ambientale ridotto. Ecco spiegato il motivo per cui vale la pena di scegliere queste soluzioni per l’illuminazione della propria abitazione.

Guida all’installazione

I faretti da incasso sono così chiamati perché vengono incassati, o all’interno di un elemento del mobilio o in un controsoffitto. Si tratta di dispositivi di illuminazione che hanno bisogno di alimentazione elettrica. Di conseguenza, non producono solo luce ma anche calore. In termini pratici, questo vuol dire che occorre sempre appurare se il prodotto può essere installato senza pericoli. Nel caso dei faretti alogeni, ci deve essere un controsoffitto non inferiore ai 10 centimetri, perché solo in questo modo può essere assicurata una circolazione adeguata dell’aria. Qualora all’interno del soffitto ci sia un materiale isolante, è essenziale che esso non comprometta l’aerazione della lampadina e del faretto. Il discorso è uguale per i trasformatori dei faretti a 12 V, che a loro volta emettono calore. Non ci sono tutti questi problemi, comunque, se si scelgono i faretti a led, che scaldano di meno e, di conseguenza, hanno bisogno di meno spazio.

Dove trovare faretti da incasso a led

I materiali dei faretti da incasso

Pur essendo discreti e poco impattanti a livello di resa visiva, i faretti da incasso rivestono comunque una funzione di primo piano nel definire l’atmosfera degli ambienti di una casa, così che l’arredamento può variare in base alla scelta dei materiali. La lacca epossidica bianca, per esempio, è adatta a uno stile minimal, mentre l’alluminio è sinonimo di design e di leggerezza; l’acciaio inox si fa apprezzare per la sua inalterabilità, e l’ottone è ideale per gli ambienti classici. Anche dal punto di vista della forma, ogni soluzione ha caratteristiche e destinazioni specifiche. I faretti rotondi, in particolare, sono versatili e sobri, mentre quelli quadrati hanno un look decisamente moderno. La praticità, invece, è il tratto distintivo dei faretti da incasso di forma rettangolare.

Le caratteristiche dei faretti da incasso orientabili

Sul mercato si possono trovare anche faretti da incasso orientabili, grazie a cui è possibile porre in evidenza un elemento specifico dell’arredamento, che si tratti di un tavolino, di un quadro o di qualunque altro mobile. Con questi elementi, inoltre, si ha l’opportunità di illuminare in modo più efficace un ambiente che dovrebbe essere illuminato in maniera specifica: per esempio il piano di lavoro in cucina o la scrivania. Si possono installare questi faretti dappertutto, tenendo conto dello spazio che si ha a disposizione; a volte, l’incasso a zig zag si lascia preferire a quello allineato.

I faretti da incasso e le lampadine fluorescenti compatte

Per i faretti da incasso si possono utilizzare anche le lampadine fluorescenti compatte, che hanno il pregio di consumare una quantità di energia nettamente inferiore a quella che viene consumata dalle lampadine alogene, ovviamente a parità di illuminazione. È sempre importante, comunque, prestare attenzione alle prestazioni: per esempio ci sono lampadine per cui è previsto uno specifico tempo di accensione, e che quindi riescono a illuminare in maniera ottimale solo dopo che si sono scaldate. La temperatura di colore è un altro aspetto che deve essere tenuto in considerazione: esso riguarda il colore della luce che viene prodotta, ed è indicato in gradi Kelvin. Oltre i 4mila K, il colore tende al bianco, ideale per gli uffici.